Elon Musks xAI veröffentlicht Grok 4 noch diese Woche!

Elon Musk verschärft den Wettbewerb auf dem KI-Markt. Seine KI-Firma xAI wird am Mittwoch, den 9. Juli, ihre neuesten Sprachmodelle Grok 4 und Grok 4 Code veröffentlichen. Die Ankündigung erfolgte am Montagabend über Musks Plattform X. Das Unternehmen plant für 20:00 Uhr pazifischer Zeit (Donnerstagmorgen MESZ) einen Livestream zur Vorstellung der Modelle.

Mit Grok 4 betritt xAI erneut das Spielfeld der großen Sprachmodelle – diesmal mit dem klaren Ziel, OpenAIs GPT-4o sowie Googles Gemini 2.5 Pro direkt herauszufordern. Grok 4 soll laut xAI hohe Fähigkeiten in den Bereichen Sprache, Mathematik und logisches Denken bieten.

Grok 4 Code hingegen richtet sich an Entwickler: Es handelt sich um eine speziell für Programmierer entwickelte Version, die sich direkt in Code-Editoren integrieren lässt und bei der Softwareentwicklung unterstützen soll – ein direkter Angriff auf Tools wie GitHub Copilot, an dem Microsoft und OpenAI beteiligt sind.

Konkurrenz unter Zugzwang

Während xAI mit Grok 4 in die Offensive geht, gerät OpenAI zunehmend unter Druck: Laut The Information beliefen sich die Aktienvergütungen bei OpenAI im vergangenen Jahr auf 119 Prozent des Umsatzes – ein ungewöhnlich hoher Wert, der Fragen zur langfristigen Tragfähigkeit des Geschäftsmodells aufwirft. Gleichzeitig wird intern über eine mögliche Mitarbeiterbeteiligung von rund einem Drittel am Unternehmen diskutiert.

Microsoft, strategischer Partner von OpenAI, investiert derweil weiter in die eigene KI-Infrastruktur und stellte kürzlich das Programm Azure Accelerate vor, das Unternehmen beim Einsatz generativer KI über Azure unterstützen soll.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion