BARCLAYS stuft GIVAUDAN AG auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Givaudan von "Underweight" auf "Equal Weight" hochgestuft und das Kursziel von 3800 auf 4000 Franken angehoben. Alex Sloane analysierte am Montag mögliche Auswirkungen der Pläne von US-Lebensmittelkonzernen, im Zuge der staatlichen Initiative "Make America Healthy Again" künftig auf synthetische Farb- und Inhaltsstoffe zu verzichten. Der Experte sieht Givaudan und auch die Kerry Group als Hauptprofiteure möglicher neuer Produktrezepturen ab 2026. Bei Givaudan ist Sloane viel optimistischer für die Umsatzentwicklung im Bereich Taste & Wellbeing in den kommenden Jahren./agVeröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2025 / 16:37 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2025 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 4.132EUR auf Lang & Schwarz (08. Juli 2025, 08:24 Uhr) gehandelt.