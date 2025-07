Tesla-Chef provoziert Downgrade – Vorstand soll Musk jetzt stoppen

Tesla steht erneut unter politischem Druck – diesmal hausgemacht. Am Montag verlor die Aktie 6,8 Prozent, nachdem CEO Elon Musk mit der Gründung einer eigenen Partei Schlagzeilen machte. Wedbush-Analyst Dan Ives warnt: "Viele Tesla-Investoren sind zunehmend erschöpft davon, dass Musk weiterhin den politischen Weg einschlägt." Das Weiße Haus könnte ihn nun "eher als Feind denn als Freund betrachten", was Teslas Position im regulatorischen Umfeld gefährden könnte.

Musk hatte zuletzt versprochen, sich wieder Vollzeit auf Tesla zu konzentrieren – ein Versprechen, das nur wenige Wochen hielt. Seine Rückkehr in die Politik – inklusive der Ankündigung, umkämpfte Wahlkreise mitzufinanzieren – fällt ausgerechnet in eine Phase, in der Investoren auf Fortschritte bei Robotaxis und dem neuen Low-Cost-Modell warten. "Ganz einfach: Musk taucht tiefer in die Politik ein und versucht nun, es mit dem Establishment in Washington aufzunehmen", sagt Ives.