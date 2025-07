Auszeichnung für KI-basierte Transformation der Finanzbranche

Die AIFinTech100 hebt Technologieunternehmen hervor, die die Banken- und Versicherungsbranche sowie Compliance-Prozesse mit KI-basierten Lösungen für mehr Effizienz, Personalisierung und intelligente Entscheidungsfindung revolutionieren. Die diesjährigen Preisträger wurden von einem Expertengremium aus Analysten und Branchenexperten aus über 2.000 internationalen Bewerbern ausgewählt.

„Künstliche Intelligenz verändert die Finanzdienstleistungsbranche grundlegend", kommentiert Richard Sachar, Director bei FinTech Global. „Die Unternehmen, die dieses Jahr in die AIFinTech100 aufgenommen wurden, stehen an der Spitze dieser Entwicklung. Sie entwickeln Lösungen, die die betriebliche Effizienz steigern, die Compliance stärken, das Kundenerlebnis verbessern und Innovationen über alle Bereiche hinweg vorantreiben."

Die Aufnahme von Appian in diese Liste unterstreicht den besonderen Ansatz des Unternehmens, KI tief in unternehmensweite Finanzprozesse zu integrieren. Appian ermöglicht es Finanzinstituten, KI gezielt und sinnvoll in ihre Abläufe zu integrieren – von Risikomanagement über operative Effizienz bis hin zum Kundenservice. Durch die direkte Einbindung von KI in orchestrierte Workflows ermöglicht Appian einen verantwortungsvollen KI-Einsatz, Echtzeit-Transparenz, regulatorische Konformität und messbare Geschäftsergebnisse.

„Viele Finanzinstitute experimentieren mit KI, aber der wirkliche Mehrwert entsteht durch eine strategische Implementierung", erläutert John Trapani, Industry Leader, Financial Services bei Appian. „Unsere Kunden nutzen Appian, um KI in Bereichen wie Onboarding, Kreditvergabe, KYC und mehr einzusetzen – Routineaufgaben werden automatisiert, während die Kontrolle beim Menschen bleibt. Indem wir KI in orchestrierte Workflows einbetten, verleihen wir ihr Sinn, Governance und Wirkung. Genau deshalb schafft prozessorientierte KI nachhaltigen Mehrwert im gesamten Finanzunternehmen."

Appian unterstützt die digitale Transformation führender Finanzinstitute wie State Street Global Advisors, NatWest und S&P Global und hilft ihnen dabei, ihre Compliance zu stärken, das Kundenerlebnis zu verbessern und die betriebliche Agilität zu erhöhen. Mit marktführender KI und einer sicheren Plattform befähigt Appian Finanzinstitute, schneller zu innovieren, intelligenter zu skalieren und mit Vertrauen zu agieren. Weitere Informationen finden Sie unter appian.com/finserv.

Über Appian

Appian ist The Process Company. Wir bieten eine Softwareplattform, die es Unternehmen ermöglicht, ihre Prozesse besser zu gestalten, um Kosten zu senken, das Kundenerlebnis zu optimieren und sich einen strategischen Vorteil zu verschaffen. Mit unserem Engagement für den Erfolg unserer Kunden arbeiten wir mit vielen der größten Unternehmen weltweit aus verschiedensten Branchen zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf appian.de. [Nasdaq: APPN]

