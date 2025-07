Leichte Gewinne - Trump verschriebt Frist für Zölle

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost haben am Dienstag zugelegt und sich damit von den Verlusten am Vortag erholt. Die Märkte reagierten mit Erleichterung auf mehr Zeit für Verhandlungen im Zollstreit mit den USA. US-Präsident Donald Trump hatte die Frist der für diesen Mittwoch angepeilten Zölle auf den 1. August verschoben. Ausgenommen ist dabei China - mit dem Land gibt es eine separate Vereinbarung.

Trump verschickte zudem eine Reihe von Briefen mit neuen Zollbestimmungen an mehrere Länder, darunter Japan, Südkorea, Südafrika und Malaysia. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, sagte, wechselseitige Zölle oder die in den Schreiben aufgeführten neuen Zölle würden in Kraft treten - "oder es werden Vereinbarungen getroffen". Diese Länder werden demnach weiter mit den Vereinigten Staaten verhandeln. Man habe viele positive Entwicklungen gesehen.