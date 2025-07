Untergebrachte Wohnungslose sind meist jung - Viele Ukrainer

WIESBADEN (dpa-AFX) - 41 Prozent der untergebrachten wohnungslosen Menschen in Deutschland sind unter 25 Jahre alt. Insgesamt waren am Stichtag 31. Januar 2025 rund 474.700 Menschen ohne Wohnung von Kommunen in Einrichtungen untergebracht, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in Wiesbaden mitteilte. Das waren acht Prozent mehr als im Vorjahr.

Der Anstieg ging allerdings laut der Behörde vermutlich auf Verbesserungen der Datenmeldungen im vierten Jahr seit der Einführung der Statistik zurück. Zu den erfassten Wohnungslosen zählen etwa Menschen in Not- und Gemeinschaftsunterkünften oder überlassenen Wohnungen. Menschen, die auf der Straße leben, fehlen in dieser Statistik.