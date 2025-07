Wie viel kommt vom Urlaubsgeld bei Angestellten an?

München (ots) - Die Ferienzeit steht an und damit die große Welle der

Urlaubsreisen. Viele Arbeitnehmende bekamen mit ihrem Junigehalt ihr Urlaubsgeld

ausbezahlt. Ein willkommener Zuschuss für die zusätzlichen Freizeitausgaben, die

erst einen Tapetenwechsel ermöglichen. Letztes Jahr waren es 1.644 Euro im

Durchschnitt. Je nach Branche und Unternehmensgröße werden zwischen 150 Euro bis

zu einem vollen Bruttomonatsgehalt ausbezahlt. "Doch das Glücksgefühl wird meist

gesenkt, wenn man sieht, wie viel vom Urlaubsgeld tatsächlich auf dem Konto

gelandet ist", erklärt unser Interviewpartner Tobias Gerauer von der

Lohnsteuerhilfe Bayern.



Wer bekommt Urlaubsgeld, Herr Gerauer?





Während das Urlaubsentgelt die normale Lohnfortzahlung während Urlaubstagen

darstellt, ist das Urlaubsgeld eine einmalige Sonderzahlung. Es handelt sich

dabei um eine freiwillige Leistung des Arbeitgebers, es sei denn, dieses ist im

Tarifvertrag festgeschrieben. In welcher Höhe das Urlaubsgeld ausbezahlt wird,

kann neben dem Tarifvertrag der Betriebsvereinbarung oder dem Arbeitsvertrag

entnommen werden. Chefs können aber auch ohne Vereinbarung spontan ein

Urlaubsgeld an ihre Mitarbeitenden ausschütten, um deren Leistungen anzuerkennen

und ihnen Wertschätzung zu zeigen.



Muss das Urlaubsgeld versteuert werden?



Das Finanzamt verdient am Urlaubsgeld selbstverständlich mit. Es zählt als

Einkommen und ist somit voll steuerpflichtig. Neben der Lohnsteuer fallen

gegebenenfalls auch der Soli oder die Kirchensteuer sowie die Beiträge zur

Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung an. Das Urlaubsgeld wird

aber nicht wie der reguläre Lohn versteuert. Es handelt sich um eine

Sonderzahlung, die nicht als fortlaufender Lohn, sondern als "sonstiger Bezug"

versteuert wird. Auch wenn es zusammen mit dem regulären Monatsgehalt überwiesen

wird.



Mit welchem Nettobetrag kann gerechnet werden?



Da das Gehalt im Monat der Auszahlung höher als gewöhnlich ist, fallen aufgrund

der Steuerprogression logischerweise höhere Steuern an. Die Berechnung der

Steuern und Sozialabgaben ist etwas komplizierter. In folgendem Beispiel lässt

sich das Ergebnis ablesen: Eine verheiratete Person in Steuerklasse 3 hat ein

monatliches Bruttogehalt von 4.000 Euro. Das Urlaubsgeld Ende Juni beträgt

einmalig 2.000 Euro.



Nach Abzug aller Steuern und Sozialabgaben bleiben dem evangelischen

Beschäftigten in Berlin von seinen 2.000 Euro Urlaubsgeld nur 1.142 Euro übrig.

Insgesamt bekommt er im Juni 4.046 Euro auf sein Gehaltskonto überwiesen. Würde

sein regulärer Monatslohn im Juni 6.000 Euro brutto betragen, würden im

Vergleich dazu netto 4.055 Euro auf seinem Konto landen.



