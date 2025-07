Nano One ist gut positioniert für steigende LFP-Nachfrage, steht im Einklang mit Energiestrategien und unterstützt weltweite Bemühungen zur Lokalisierung von kritischen Mineralien

- Bloomberg New Energy Finance prognostiziert Verfünffachung der globalen Nachfrage im Hinblick auf Lithiumeisenphosphat („LFP“)-Kathodenaktivmaterialien in Regionen außerhalb von China bis zum Jahr 2035.

- Nano One steht in Einklang mit Führungsmächten hinsichtlich der Verarbeitung von kritischen Mineralien und der Investition in die Energieinfrastruktur, um widerstandsfähige, lokalisierte Lieferketten zu priorisieren.

- IEA bezeichnet Nano One in Outlook 2025 als LFP-Innovator und führt Chinas Einfluss bei der Versorgung mit Eisensulfat und die zunehmende Dringlichkeit der Diversifizierung von Lieferketten an.

8. Juli 2025, Vancouver, Kanada / IRW-Press / Nano One Materials Corp. (TSX: NANO) (OTC: NNOMF) (Frankfurt: LBMB) („Nano One“), ein Prozesstechnologieunternehmen, das sich auf Kathodenaktivmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien (CAM) spezialisiert hat, bekräftigt seine strategische Vision und sein Marktpotenzial für eine einfach zu genehmigende, schnell skalierbare und lokalisierte Produktion von Lithiumeisenphosphat („LFP“)-CAM.

„LFP bietet enorme Marktchancen“, sagte Herr Dan Blondal, CEO von Nano One, in einem kürzlich erfolgten Video-Interview[1], „und der Schlüssel zum Gewinn von Marktanteilen liegt in der Verfahrensinnovation. Wir haben unser One-Pot-Verfahren speziell entwickelt, um die Produktion zu vereinfachen und genau die Probleme zu adressieren, die die Welt nun zu lösen versucht - Kosten, Lieferketten-Engpässe, Genehmigungsverfahren, Lokalisierung und Skalierung. Das One-Pot-Verfahren eliminiert Abwasser sowie die Abhängigkeit von Eisensulfat aus China, wodurch eine nachhaltige Grundlage für einfach zu genehmigende LFP-Anlagen gebildet wird, die das industrielle Wachstumspotenzial im Westen erschließen könnten. Wir haben die Vorläufer- und Kathodenproduktion vertikal integriert, um Nano One auf internationaler Ebene eine wettbewerbsfähige Position zu verschaffen, und unsere „Design-One-Build-Many“-Genehmigungsstrategie zielt darauf ab, eine breite Akzeptanz, Skaleneffekte sowie die dringend benötigte Diversifizierung der Lieferkette zu fördern."

Video-Interview von Crux Investor: Materialien von Nano One ermöglichen die lokale Verarbeitung kritischer Mineralien für Batterien

Dem CAM-Marktbericht 2024 von Bloomberg New Energy Finance (BNEF)2 zufolge soll die weltweite Nachfrage im Hinblick auf CAM bis zum Jahr 2035 5,9 TWh erreichen. LFP-CAM wird voraussichtlich 52 Prozent des Marktanteils erreichen - eine Verdreifachung der von BNEF für 2021 gemachten Prognosen3. Obwohl China derzeit rund 95 Prozent der globalen LFP-Produktionskapazität besitzt, wird angenommen, dass die Nachfrage im Rest der Welt („RoW“) bis zum Jahr 2035 mehr als doppelt so hoch als in China sein wird.

Abbildung 1: Prognostizierte weltweite Nachfrage im Hinblick auf LFP-Kathodenmaterialien, die ein schnelles Wachstum in Regionen außerhalb von China zeigt, getragen von EV (Elektrofahrzeug)- und BESS (Batterieenergiespeichersystem)-Anwendungen.

Die RoW-Nachfrage im Hinblick auf LFP soll sich den Prognosen zufolge verfünffachen, hauptsächlich bestimmt von Elektrofahrzeugen („EV“) und Batterieenergiespeichersystemen („BESS“). Zur gleichen Zeit optimieren Regierungen die Richtlinien, um Anreize für die Lokalisierung der Lieferketten sowie Investitionen in die Veredelung und Verarbeitung von kritischen Mineralien zu schaffen, um das prognostizierte Wachstum zu erreichen.

Unter Kanadas Präsidentschaft der G7 2025 verabschiedeten die Staats- und Regierungschefs den Global Critical Minerals Action Plan[2] und verpflichteten sich, „die öffentliche und private Investition in Mineralien zu beschleunigen, unter anderem durch Innovation und Lizenzierung“ und „verantwortungsvolle Verarbeitungskapazitäten für kritische Mineralien“ in allen Ländern zu schaffen. Der Plan betonte auch „Verteidigung, erneuerbare Energien und digitale Technologien“ als Schlüsselsektoren, die die Nachfrage und strategische Prioritäten prägen. Auf dem Kanada-EU-Gipfel 2025[3] unterzeichneten beide Parteien gemeinsame Verpflichtungen, zusammen in die Infrastruktur für kritische Mineralien zu investieren, wobei die Lokalisierung von Verteidigungs- und KI-Infrastruktur betont wurde, um die Widerstandsfähigkeit zu erhöhen und strategische Abhängigkeiten zu vermindern. Kanada bekräftige auch seine Zusage, bis zum Jahr 2035 dem neuen NATO-Ziel zu den Verteidigungsausgaben von 5 Prozent des BIP nachzukommen.

Diese koordinierten Maßnahmen spiegeln einen wachsenden Konsens wider: Die Schaffung einer wettbewerbsfähigen und stabilen Batterie-Lieferkette setzt Verfahrensinnovation, abgestimmte Investition und Ausführungsgeschwindigkeit voraus, um Abhängigkeiten zu reduzieren, die die Welt anfällig für Marktvolatilität und globale Unterbrechungen machen. Der Global Critical Minerals Outlook 2025 der International Energy Agency[4] wiederholte dies, indem sie Nano One zur ausgewählten Gruppe von Unternehmen zählte, die „alternative Methoden der LFP-Produktion“ entwickelt, um „die Abhängigkeit von chinesischen Lieferketten zu reduzieren.“

Der Outlook der IEA hob zudem hervor, dass „Eisensulfat ein Beiprodukt der Titandioxid-Produktion ist, bei der China der führende Produzent ist. Infolgedessen sind wichtige Materialien in China zu sehr niedrigen Kosten verfügbar, was in anderen Teilen der Welt nur schwer zu replizieren ist. China liefert 95 Prozent des hochreinen Mangansulfats und 75 Prozent der gereinigten Phosphorsäure („PPA“) in Batteriequalität, und der Bezug dieser Materialien aus alternativen Quellen ist derzeit schwierig und oft teurer. Diese Kostenaufschläge werden bestehen bleiben, wenn keine erheblichen Anstrengungen unternommen werden, diversifizierte Lieferquellen für diese Materialien aufzubauen.“

„Wir fühlen uns geehrt, in die engere Auswahl der IEA als LFP-Innovator gekommen zu sein“, sagte Herr Blondal, „und wir fühlen uns ermutigt davon, dass sie genau dieselben Lieferprobleme erkennen, die wir adressieren wollen. Wir arbeiten eng mit Regierungen und Kunden zusammen, um die Engpässe und Risiken zu mindern sowie die LFP-Lieferkette zu verlagern, und so unsere Energiesicherheit zu stärken und Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen. Dank dem erfahrensten LFP-Produktionsteam und der einzigen Produktionsstätte außerhalb Asiens können wir derzeit mit Partnern in Nordamerika, Europa und dem Indopazifik erproben, demonstrieren und zusammenarbeiten. Wir streben erste kommerzielle Lizenzvereinbarungen an, um den kommenden Bedarf an lokalisierten Batteriematerialien bei der globalen Energiewende anzugehen, indem wir eine praktikable und bewährte Lösung anbieten.“

Über Nano One

Nano One Materials Corp. (Nano One) ist ein Technologieunternehmen, das die Art und Weise, wie Kathodenaktivmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien hergestellt werden, weltweit verändert. Die Anwendungen umfassen stationäre Energiespeichersysteme (ESS), portable Elektronik und Elektrofahrzeuge (EVs).

Das patentierte „One-Pot“-Verfahren des Unternehmens verringert die Kosten, ist einfacher zu genehmigen und senkt die Energieintensität, den ökologischen Fußabdruck sowie die Abhängigkeit von problematischen Lieferketten. Das Unternehmen trägt dazu bei, die Energiesicherheit, die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette, die industrielle Wettbewerbsfähigkeit und die Leistungsfähigkeit durch Prozessinnovationen zu fördern.

Die Skalierbarkeit ist belegt und wird in der LFP-(Lithiumeisenphosphat)-Pilotproduktionsanlage von Nano One in Québec nachgewiesen, wobei die einzige Anlage und Expertise dieser Art außerhalb Asiens genutzt wird.

Strategische Kooperationen und Partnerschaften mit internationalen Unternehmen wie Sumitomo Metal Mining, Rio Tinto und Worley unterstützen die „Design-One-Build-Many-Licensing“-Wachstumsstrategie, die weltweit wettbewerbsfähige, einfacher zu genehmigende und schneller auf den Markt zu bringende Lösungen für die Produktion von Batteriematerialien bietet. Nano One hat Finanzierungen von der kanadischen Regierung, der US-Regierung, der Regierung von Québec sowie der Regierung von British Columbia erhalten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.nanoone.ca.

Firmenkontakt:

Paul Guedes

info@nanoone.ca

(604) 420-2041

Vorsorglicher Hinweis und zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte hierin enthaltene Informationen können „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: die LFP-Produktion; Joint Ventures; Vertragsprojekte; die Erzeugung von Umsätzen; operatives Wachstum; Lizenzierung; Regierungsfinanzierungen; die Entwicklung von Technologie, Lieferketten und Plänen für den Bau und den Betrieb von Kathodenproduktionsanlagen; das gegenwärtige und zukünftige Geschäft und die Strategien des Unternehmens; das geschätzte zukünftige Betriebskapital, die verfügbaren Mittel und die Verwendung der Mittel, die zukünftigen Investitionskosten und andere Ausgaben für den kommerziellen Betrieb; Nachfrage in der Branche; das Entstehen von Kosten; die Wettbewerbsbedingungen; die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen; die Absicht, das Geschäft, den operativen Betrieb und die potenziellen Aktivitäten des Unternehmens auszubauen; die Funktionen und beabsichtigten Vorteile der Technologie und der Produkte von Nano One; die Entwicklung und Optimierung der Technologie und der Produkte des Unternehmens; voraussichtliche Partnerschaften und die erwarteten Vorteile der Partnerschaften des Unternehmens; die Fähigkeit, Schlüsselpersonal zu gewinnen und zu erhalten; die Lizenzierung der entwickelten Technologie durch das Unternehmen und deren Skalierbarkeit, um der erweiterten Kapazität gerecht zu werden; und die Ausführung der erklärten Pläne des Unternehmens - die von Zugang zu Kapital und Zuschüssen abhängen.

Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von Begriffen wie „glauben“, „erwarten“, „vorhersehen“, „planen“, „beabsichtigen“, „fortsetzen“, „schätzen“, „können“, „werden“, „sollten“, „fortlaufend“, „anvisieren“, „Ziel“, „potenziell“ oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse „eintreten können“, erkannt werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Meinungen und Einschätzungen der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen und sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: allgemeine und globale wirtschaftliche und regulatorische Veränderungen; die nächsten Schritte und die rechtzeitige Ausführung der Geschäftspläne des Unternehmens; die Entwicklung von Technologie, Lieferketten und Plänen für den Bau und den operativen Betrieb von Kathodenproduktionsanlagen; die Nachfrage in der Branche; erfolgreiche aktuelle oder zukünftige Kooperationen mit OEMs, Bergbauunternehmen oder anderen; die Ausführung der Pläne des Unternehmens, die von Kapitalquellen abhängen; die Fähigkeit des Unternehmens, seine erklärten Ziele zu erreichen; die Kommerzialisierung der Technologie und der Patente des Unternehmens über Lizenzen, Joint Ventures und unabhängige Produktion; die erwartete weltweite Nachfrage und das prognostizierte Wachstum für LFP-Batterien; und andere Risikofaktoren, die in der MD&A von Nano One und im Jahresbericht vom 25. März 2025, beide für das am 31. Dezember 2024 zu Ende gegangene Jahr, sowie in den jüngsten Wertpapierdokumenten des Unternehmens, die unter www.sedarplus.ca. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Die Leser werden daher darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen bzw. zukunftsgerichtete Informationen nicht verlässlich sind. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, auf die hier verwiesen wird, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Anleger sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca oder auf der Firmenwebsite!

