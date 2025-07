GOLDMAN SACHS stuft DWS auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für DWS von 45 auf 46 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Oliver Carruthers gab seinen Schätzungen für den Vermögensverwalter am Montag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht den letzten Feinschliff. Er berücksichtigte aktuelle Prognosen der Zu- und Abflüsse, eine allgemein günstigere Marktentwicklung als gedacht sowie jüngste Währungsbewegungen. Außerdem verschob er den Bewertungszeitraum um ein Quartal in die Zukunft./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2025 / 19:47 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DWS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,34 % und einem Kurs von 48,36EUR auf Tradegate (08. Juli 2025, 09:28 Uhr) gehandelt.