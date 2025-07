Veeda Lifesciences kündigt Partnerschaft mit Mango Sciences an, um KI-Innovationen in klinische Studien einzubringen

AHMEDABAD, Indien, 8. Juli 2025 /PRNewswire/ -- Veeda Lifesciences, ein globales Auftragsforschungsunternehmen (CRO), hat eine Investition in Mango Sciences, ein in Boston ansässiges KI- und Datenunternehmen für das Gesundheitswesen, angekündigt. Mit dieser Investition beabsichtigt Veeda, KI-Kapazitäten zu nutzen, um die Geschwindigkeit, Effizienz und Qualität der Dienstleistungen für klinische Studien in ihrem erweiterten globalen Netzwerk zu verbessern sowie eine vielfältigere, effizientere Rekrutierung und global repräsentative Patientenauswahl zu ermöglichen. Durch die Nutzung der KI-gestützten Querent-Plattform von Mango Sciences wird Veeda die Technologie effektiv nutzen, um die Patientenidentifikation mit Präzision zu automatisieren und seine Reichweite in ganz Europa zu erweitern.

„Unsere Partnerschaft wird Veeda in eine KI-gesteuerte Organisation für die Entwicklung von Krebsmedikamenten verwandeln und die wachsende Nachfrage nach Vielfalt in klinischen Studien erfüllen, was den Erwartungen von Regulierungsbehörden und Pharmaunternehmen entspricht. Wir werden eines der wenigen CROs sein, die sich auf die Onkologie konzentrieren und Zugang zu dieser proprietären Technologie haben", sagte Dr. Mahesh Bhalgat, Group CEO und Managing Director, Veeda Clinical Research Limited.

Diese Partnerschaft fördert die Ziele von Veeda, in die technologische Modernisierung sowie die digitale Transformation zu investieren, um die betriebliche Effizienz und die Qualitätssicherung im gesamten klinischen Forschungsbetrieb zu verbessern. Durch den Einsatz der KI-gestützten Querent-Plattform wird Veeda Prozesse rationalisieren, die Datenverwaltung verbessern sowie höhere Qualitätsstandards durch eine breitere Repräsentation nicht-kaukasischer Bevölkerungsgruppen sicherstellen. Dies wird die Effizienz klinischer Studien durch fortschrittliche Datenanalyse verbessern – und damit die Zuordnung von Patienten, das Studiendesign und die Überwachung bei gleichzeitiger Senkung der Kosten und des Zeitrahmens.

Dr. Mohit Misra, Gründer und Geschäftsführer von Mango Sciences, fügte hinzu: „Wir integrieren Large Language Models (LLMs) und Generative-AI in Querent, um die betriebliche Effizienz zu steigern sowie die reale Evidenz zu verbessern, um letztendlich das richtige Medikament für den richtigen Patienten zu identifizieren."

Veeda hat seine Position als technologiegestütztes, KI-getriebenes CRO durch strategische Investitionen und die vorherige Übernahme von Health Data Specialists (Heads) gestärkt. Dadurch erhält Veeda Zugang zu Onkologie-Kohorten in Indien und Europa sowie exklusiven Zugang zu geeigneten Patientenpools. Dies unterstützt das Ziel von Veeda, einen Wettbewerbsvorteil im CRO-Sektor zu erhalten und gleichzeitig Dienstleistungen für pharmazeutische und biopharmazeutische Kunden weltweit zu erbringen.