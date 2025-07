FinSei Ltd geht Partnerschaft mit FinHub.cloud ein, um Zahlungslösungen der nächsten Generation in Großbritannien und Europa voranzutreiben

FinSei bietet konforme, technologiebasierte Finanzdienstleistungen für Unternehmen und Verbraucher. Die Produktpalette umfasst E-Wallets, Kartenausgabe, internationale Überweisungen und alternative Zahlungsmethoden, wobei der Schwerpunkt auf unterversorgten Märkten und grenzüberschreitenden Transaktionen liegt. Das Engagement von FinSei für Innovation gewährleistet, dass das Unternehmen steigende regulatorische Anforderungen und Kundenanforderungen erfüllt.

Informationen zu FinHub.cloud

FinHub.cloud bietet eine modulare, cloudnative Infrastruktur, mit der Banken und Fintech-Unternehmen digitale Dienste aufbauen und skalieren können. Die globale 360-Grad-Banking-Plattform des Unternehmens kann in vier Modi eingesetzt werden, die alle Bereiche der Finanzbranche abdecken: Technologie & BaaS, Interbank-Lizenz & BaaS, Embedded Finance und Business Banking.

Die strategische Partnerschaft

Durch die Übernahme der FinHub.cloud-Plattform wird FinSei:

Die Transaktionsgeschwindigkeit erhöhen

Die Widerstandsfähigkeit und Sicherheit stärken

Die Produkteinführung, insbesondere im grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr, beschleunigen

Schneller auf regulatorische Anforderungen (z. B. PSD2, FCA) regieren

Für FinHub.cloud erweitert diese Partnerschaft die Reichweite in Großbritannien und Europa und unterstützt wachstumsstarke, auf Compliance fokussierte Fintech-Unternehmen wie FinSei.

Zitate von Führungskräften

„Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt zur Verbesserung unseres weltweiten Geschäftsangebots. In einer Branche, in der Bankgeschäfte und Zahlungen oft unnötig komplex sind, war es schon immer unsere Mission, eine übersichtliche, benutzerfreundliche Lösung in Verbindung mit erstklassigem Service anzubieten. Mit der Technologie von Finhub.cloud erweitern wir unsere Infrastruktur um eine leistungsstarke neue Ebene – schneller, kosteneffizienter und skalierbar. Dieser strategische Schritt unterstreicht das Engagement von FINSEI für Zuverlässigkeit, Leistung und die Bereitstellung eines echten Mehrwerts für unsere Kunden."

– Helmut Gerhard, Chief Business Development Officer, FinSei Ltd

„Diese Zusammenarbeit mit FINSEI spiegelt unsere gemeinsame Vision wider, die nächste Generation des digitalen Zahlungsverkehrs voranzutreiben. Bei Finhub.cloud haben wir eine Infrastruktur geschaffen, die Fintech-Unternehmen in die Lage versetzt, innovativ zu sein und neue Chancen zu nutzen, ohne dabei Kompromisse bei Sicherheit, Skalierbarkeit und konformem Wachstum über Grenzen hinweg eingehen zu müssen. Wir freuen uns, FINSEI bei der Expansion in Großbritannien und Europa zu unterstützen."

– Ilian Mihaylov, Chief Architect, FinHub.cloud

Gemeinsam streben FinSei und FinHub.cloud danach, neue Standards für digitale Zahlungslösungen über Grenzen hinweg zu setzen.

