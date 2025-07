Platin bereitet nächsten Preisknall vor. Platinpreis bald bei 2.000 USD?

Mit seiner imposanten Performance stellt Platin nicht nur Palladium in den Schatten, auch Gold und Silber können in der aktuellen Phase nicht Schritt halten. Dabei weisen sowohl Gold und als auch Silber noch immenses Aufwärtspotenzial auf. Lesen Sie hierzu die Kommentare „Beim Goldpreis baut sich gewaltiger Druck auf" und „Silberpreis steht vor gewaltiger Rallye“ .

Was treibt den Platinpreis an?

In zurückliegenden Kommentaren zu Platin wurde des Öfteren die aktuelle Angebots- und Nachfrage-Situation thematisiert. Für einigermaßen Aufmerksamkeit sorgte das aktuelle Bulletin des World Platinum Investment Councils (WPIC), das Mitte Mai veröffentlicht wurde und das Defizitthema noch einmal in den Fokus rückte. Den Angaben des WPIC zufolge stolperte der Platinmarkt bereits im Jahr 2023 ins Defizit. Nach 2024 (Defizit in Höhe von 992.000 Unzen) wird auch für das laufende Jahr 2025 ein Defizit in Höhe von 966.000 Unzen erwartet. Dass sich das Thema Defizit zunächst nicht in der Preisentwicklung widerspiegelte, dürfte vor allem daran gelegen haben, dass die überschüssige Nachfrage unter anderem durch Lagerbestände und Recycling abgedeckt werden konnte. Aufgrund des anhaltenden Drucks der Nachfrageseite wurde bzw. wird das aber zunehmend zum Problem. Und das spiegelt sich nunmehr im aktuellen Preisanstieg bei Platin wider.

Platin mit eklatanter Unterbewertung im Vergleich zu Gold

Das Platin im Vergleich zu Gold in den letzten Jahren ins Hintertreffen geriet, zeigte sich nicht zuletzt in der Entwicklung der Gold-Platin-Ratio. Vor einigen Jahren, gerade rund um die Jahrtausendwende, wies die Ratio noch Werte von 0,5 bis 1 auf. Anders ausgedrückt. In jener Phase lag der Platinpreis mitunter deutlich über dem Goldpreis. Zuletzt kippte die Ratio und damit das Momentum zugunsten von Gold. Im Frühjahr dieses Jahres bewegte sich die Gold-Platin-Ratio auf einem Niveau von 3,5.

Derartige Extremwerte münden nicht selten in größeren Preisverwerfungen. Und diese kam in Form der Mega-Rallye bei Platin. Aktuell notiert Gold bei 3.330 US-Dollar und Platin bei 1.385 US-Dollar. Entsprechend liegt die Ratio bei 2,4. Trotz des Rückgangs sieht die Ratio noch jede Menge Nachholpotenzial für den Platinpreis.

Platinpreis bald bei 2.000 USD?

Der obere Langfrist-Chart auf Monatsbasis weist eine überaus spannende Konstellation auf. Der Platinpreis bildete bis in das Frühjahr hinein eine symmetrische Dreiecksformation (orange dargestellt) aus. Diese wurde durch die imposante Aufwärtsbewegung aufgelöst. Nach dem Ausbruch über die 1.300 US-Dollar (Zwischenhoch aus dem Jahr 2021) ist aus charttechnischer Sicht nun der Weg in Richtung 1.500 US-Dollar und 1.750 US-Dollar frei. In Anbetracht der fulminanten Dynamik ist auch ein Durchmarsch auf 2.000 US-Dollar nicht gänzlich auszuschließen; zumal die Bewegung auch fundamental unterfüttert ist. Etwaige Rücksetzer sollten hingegen eng begrenzt bleiben; im besten Fall auf 1.300 US-Dollar.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

