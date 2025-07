Börsenstart Europa - 08.07. - FTSE Athex 20 stark +2,16 %

Der TecDAX bewegt sich bei 3.908,26 PKT und steigt um +0,68 %.

Top-Werte: HENSOLDT +2,38 %, Nemetschek +1,81 %, SUESS MicroTec +1,55 %

Flop-Werte: Evotec -1,70 %, freenet -0,75 %, AIXTRON -0,64 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 5.348,59 PKT und gewinnt bisher +0,48 %.

Top-Werte: Pernod Ricard +3,13 %, BBVA +2,36 %, Bayer +2,17 %

Flop-Werte: Inditex -0,76 %, Wolters Kluwer -0,56 %, L'Oreal -0,51 %

Der ATX steht aktuell (09:59:52) bei 4.411,74 PKT und steigt um +0,24 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +2,37 %, Lenzing +2,25 %, BAWAG Group +1,90 %

Flop-Werte: Verbund Akt.(A) -2,28 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -1,99 %, OMV -1,51 %

Der SMI steht bei 11.943,73 PKT und gewinnt bisher +0,11 %.

Top-Werte: Partners Group Holding +1,53 %, UBS Group +1,42 %, Logitech International +1,07 %

Flop-Werte: Roche Holding -1,21 %, Sika -0,95 %, Amrize -0,70 %

Der CAC 40 steht aktuell (09:59:21) bei 7.722,72 PKT und steigt um +0,38 %.

Top-Werte: Pernod Ricard +3,13 %, Teleperformance +1,58 %, Capgemini +1,46 %

Flop-Werte: ENGIE -0,94 %, Edenred Bearer and /or registered shares -0,67 %, Renault -0,63 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:21) bei 4.730,00 PKT und steigt um +2,16 %.

Top-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap +1,81 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings +1,73 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +1,48 %

Flop-Werte: Coca-Cola HBC -1,16 %, Hellenic Telecommunications Organizations -0,73 %, Jumbo -0,53 %