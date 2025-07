Trump-Zölle: Das ist das eigentliche Problem daran!

US-Präsident Trump hat gestern für einige Länder durch seinen Social Media-Kanal (!) neue Zölle verkündet - aber gleichzeitig eine Hintertür für weitere Verhandlungen offen gelassen. All das sorgt für weitere Unsicherheit, weil die Unternehmen weiterhin keinerlei Planungssicherheit haben: wie werden die Zölle in einigen Monaten sein? Werden sie so hoch sein, dass man als US-Firma besser aus anderen Ländern seine Waren bezieht? Trump will sich wieder einmal als der große Dealmaker inszenieren - aber für die Wirtschaft ist das einfach nur noch nervig: Investitionen werden aufgrund der Unplanbarkeit kaum mehr getätigt, keine neuen Mitarbeiter eingestellt. Je länger das andauert, umso größer die Schäden für die Weltwirtschaft!

Hinweise aus Video:

1. Trump droht per Brief mit Zöllen bis 40 % – Ultimatum: August

2. EU drängt auf baldigen Zoll-Deal mit USA

