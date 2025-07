Öffentliche Schulden im 1. Quartal 2025 um 0,6 % höher als Ende 2024 / Öffentlicher Schuldenstand steigt um 14,3 Milliarden Euro auf 2 523,3 Milliarden Euro

WIESBADEN (ots) - Der Öffentliche Gesamthaushalt war beim nicht-öffentlichen

Bereich zum Ende des 1. Quartals 2025 mit 2 523,3 Milliarden Euro verschuldet.

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt,

stieg die öffentliche Verschuldung damit gegenüber dem Jahresende 2024 um 0,6 %

oder 14,3 Milliarden Euro. Zum Öffentlichen Gesamthaushalt zählen die Haushalte

von Bund, Ländern, Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie der Sozialversicherung

einschließlich aller Extrahaushalte. Zum nicht-öffentlichen Bereich gehören

Kreditinstitute sowie der sonstige inländische und ausländische Bereich, zum

Beispiel private Unternehmen im In- und Ausland.



Schulden des Bundes nahezu unverändert





Die Schulden des Bundes waren zum Ende des 1. Quartals 2025 lediglich 0,7Milliarden Euro (0,0 %) höher als Ende 2024. Die Verschuldung für das"Sondervermögen Bundeswehr" ist dabei überdimensional um 12,8 % oder 2,9Milliarden Euro auf nunmehr 25,9 Milliarden Euro gestiegen.Schulden der Länder erhöhen sich um 1,4 %Die Länder waren zum Ende des 1. Quartals 2025 mit 615,4 Milliarden Euroverschuldet, was einem Anstieg um 8,6 Milliarden Euro (+1,4 %) gegenüber demJahresende 2024 entspricht.Am stärksten stiegen die Schulden gegenüber dem Jahresende 2024 prozentual inSachsen (+16,5 %), Sachsen-Anhalt (+11,2 %) und Niedersachsen (+6,8 %). InSachsen ist der Anstieg auf einen erhöhten Aufnahmebedarf und anstehendeRefinanzierungen von Landesschatzanweisungen zurückzuführen. In Niedersachsenergibt sich aufgrund buchhalterischer Arbeiten im Rahmen des Jahresabschlussesim 1. Quartal ein Anstieg der Verschuldung, der im Laufe des Jahres durchplanmäßige Tilgungen wieder reduziert wird.Der stärkste Schuldenrückgang gegenüber dem Jahresende 2024 wurde fürRheinland-Pfalz mit -2,6 % ermittelt. Hier waren übliche unterjährigeLiquiditätsentwicklungen für den Rückgang verantwortlich. Auch in Brandenburg(-0,8 %) und Mecklenburg-Vorpommern (-0,8 %) sind die Schulden prozentualstärker gesunken.Schulden der Gemeinden und Gemeindeverbände wachsen um 3,0 %Auch bei den Gemeinden und Gemeindeverbänden nahm die Verschuldung zum Ende des1. Quartals 2025 gegenüber dem Jahresende 2024 zu. Sie stieg um 5,0 MilliardenEuro (+3,0 %) auf 174,4 Milliarden Euro.Den höchsten prozentualen Schuldenanstieg gegenüber dem Jahresende 2024 wiesendabei die Gemeinden und Gemeindeverbände in Schleswig-Holstein (+6,0 %) auf,gefolgt von Bayern (+5,2 %) und Niedersachsen (+4,9 %). Einen Rückgang der