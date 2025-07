474 700 untergebrachte wohnungslose Personen Ende Januar 2025 in Deutschland

WIESBADEN (ots) -



- 41 % der untergebrachten wohnungslosen Personen jünger als 25 Jahre

- 29 % kommen aus der Ukraine

- Nach Haushaltskonstellation bilden Paare mit Kindern mit gut 34 % die größte

Gruppe unter den untergebrachten wohnungslosen Personen



Zum Stichtag 31. Januar 2025 waren in Deutschland nach den Meldungen von

Kommunen und Einrichtungen rund 474 700 Personen wegen Wohnungslosigkeit

untergebracht. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, hat sich

damit die Zahl gegenüber dem Vorjahr um 8 % erhöht (2024: 439 500). Der Anstieg

ist vermutlich auf Verbesserungen der Datenmeldungen im vierten Jahr seit der

Einführung der Statistik zurückzuführen.





Die Statistik erfasst wohnungslose Personen, die in der Nacht vom 31. Januar zum1. Februar 2025 beispielsweise in überlassenem Wohnraum, Sammelunterkünften oderEinrichtungen für Wohnungslose untergebracht waren. Obdachlose Personen, dieohne jede Unterkunft auf der Straße leben sowie Formen von verdeckterWohnungslosigkeit (zum Beispiel bei Bekannten oder Angehörigen untergekommenePersonen) werden nicht in der Statistik berücksichtigt, sind aber Teil derbegleitenden Wohnungslosenberichterstattung, die alle zwei Jahre vomBundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen durchgeführt wird.137 800 untergebrachte Personen kommen aus der UkraineSchutzsuchende aus der Ukraine stellen zwar nach wie vor die größte Gruppe (29%) innerhalb der Statistik dar, jedoch fiel der Anstieg nicht so stark aus wiein den vergangenen Jahren. Zum Stichtag 31. Januar 2025 wurden 137 800geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer in der Statistik erfasst (2024: 136 900).Insgesamt wurden 409 000 Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit gemeldet(2024: 377 900), ihr Anteil an allen untergebrachten wohnungslosen Personenliegt wie im Vorjahr bei 86 % (2024: 86 %). Der Anteil von Personen mitdeutscher Staatsangehörigkeit liegt mit 65 700 Personen (2024: 61 500) weiterhinbei rund 14 %.Untergebrachte Wohnungslose sind zu 41 % unter 25 Jahre alt und mehrheitlichMänner41 % der gemeldeten Personen waren jünger als 25 Jahre (2024: 40 %). Der Anteilder Personen im Alter ab 65 Jahren blieb mit rund 5 % unverändert gegenüber demVorjahr. Im Durchschnitt waren die am Stichtag 31. Januar 2025 untergebrachtenPersonen 31 Jahre alt. 56 % der untergebrachten wohnungslosen Personen warenMänner und rund 42 % Frauen (2024: 55 % Männer und 43 % Frauen). Für 2 % derFälle wurde das Geschlecht mit "unbekannt" angegeben.Paare mit Kindern und Alleinstehende am häufigsten untergebracht