Maklerquote stabilisiert sich im zweiten Quartal 2025 (FOTO)

Berlin (ots) - Eine aktuelle Analyse von Sprengnetter und ImmoScout24 belegt:

Die Maklerquote stabilisiert sich im zweiten Quartal 2025 erfolgreich auf hohem

Niveau und unterstreicht die Bedeutung professioneller Immobilienvermarktung.



- Deutschlandweit stabilisiert sich die Maklerquote auf 65 Prozent - nahezu auf

dem langjährigen Durchschnittsniveau.

- Leipzig weist mit 71 Prozent die höchste Maklerquote auf, dicht gefolgt von

Hamburg mit 70 Prozent.

- Köln verzeichnet mit einem Anstieg um 7 Prozentpunkte die stärkste positive

Entwicklung im Vergleich zum Vorquartal.

- Essen zeigt mit einem Rückgang von 5 Prozentpunkten (von 68 Prozent auf 63

Prozent) die größte Veränderung nach unten.





Entwicklung der MaklerquoteDie deutschlandweite Maklerquote zeigt eine bemerkenswerte Stabilität: Sie liegtnun das zweite Quartal in Folge konstant bei 65 Prozent - ein deutlicherAufschwung nach dem Tiefstand von 61 Prozent im vierten Quartal 2024. DieseEntwicklung bestätigt: Die positive Trendwende aus dem ersten Quartal hat sichgefestigt. Im Vergleich zum Vorjahresquartal ist die Quote um 3 Prozentpunktegesunken (Q2 2024: 68 Prozent). Die langfristige Betrachtung zeigt jedoch eineKonsolidierung auf solidem Niveau: Die Maklerquote bewegt sich deutlich über denTiefständen von Ende 2024 und erreicht nahezu wieder das langjährigeDurchschnittsniveau."Die konstante Maklerquote von 65 Prozent im zweiten Quartal ist einermutigendes Signal für die Branche" , erklärt Christian Sauerborn, Chefanalystbei Sprengnetter. "Nach dem starken Aufschwung zu Jahresbeginn zeigt sich jetzteine gesunde Konsolidierung. Die Werte belegen, dass professionelleImmobilienvermarktung insbesondere in den herausfordernden Zeiten einen festenPlatz im Markt hat."Regionale Unterschiede prägen das BildDie Analyse der zehn größten Städte Deutschlands zeigt auch im zweiten Quartal2025 ein differenziertes Bild: Leipzig führt mit einer Maklerquote von 71Prozent die Rangliste an, gefolgt von Hamburg mit 70 Prozent. Diese beidenStädte zeigen die höchste Nachfrage nach professioneller Immobilienvermarktung.Frankfurt am Main bildet mit 60 Prozent das Schlusslicht, während München (62Prozent) und Köln (63 Prozent) ebenfalls unter dem bundesweiten Schnitt liegen.Besonders bemerkenswert ist die Entwicklung in Köln : Die Stadt verzeichnet miteinem Anstieg um 7 Prozentpunkte die stärkste positive Entwicklung im Vergleichzum Vorquartal (von 56 Prozent auf 63 Prozent). Dies zeigt, dass sich die