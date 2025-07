Swissmedic lässt IFINWIL® (Eflornithin) für Kinder mit Hochrisiko-Neuroblastom (HRNB) zu

Uxbridge, England (ots/PRNewswire) -



- IFINWIL ® : jetzt auch in der Schweiz zugelassen 1

- Neun von zehn Fällen von Neuroblastom treten bei Kindern unter fünf Jahren auf

2

- Die durchschnittliche Überlebensrate von Kindern mit HRNB beträgt nur 50 % 2



Norgine, ein führendes europäisches Spezialitätenpharmaunternehmen, freut sich

bekannt zu geben, dass Swissmedic die Zulassung von IFINWIL® (Eflornithin) als

Monotherapie für die Behandlung von pädiatrischen Patienten ab einem Jahr mit

Hochrisiko-Neuroblastom (HRNB)1 genehmigt hat.





"Dieser Meilenstein markiert eine weitere behördliche Zulassung von IFINWIL ®für hochriskante Neuroblastome , nach den Zulassungen in den USA, Israel undAustralien", sagte Jörg Plessl, VP und Head of Global Regulatory Affairs beiNorgine . "Wir sind Swissmedic und den anderen Partnern des Projekts Orbis sehrdankbar für ihr ausgeprägtes Bewusstsein für die besonderen Herausforderungen inder pädiatrischen Onkologie. Ihre Flexibilität bei der Nutzung adaptiverRegelungswege ist entscheidend, denn wenn es um das Leben von Kindern geht,steht unglaublich viel auf dem Spiel. In solchen Situationen sind Schnelligkeitund Flexibilität nicht nur von Vorteil, sondern können den entscheidendenUnterschied ausmachen.""Durch die Zusammenarbeit mit internationalen Regulierungsbehörden im Rahmen desProjekts Orbis treiben wir unsere Strategie voran, den Zugang zu innovativenTherapien für pädiatrische Patienten in Europa und Australien und Neuseeland zuverbessern", sagte Dr. David Gillen, Chief Medical Officer bei Norgine . "Wirbei Norgine sind stolz darauf, uns einigen der komplexesten Krankheitsbereichezu widmen, angetrieben von unserer Mission, sinnvolle Therapien dortbereitzustellen, wo sie am dringendsten benötigt werden."Das HRNB ist eine seltene, aber aggressive Form von Krebs, die vor allem Kinderbetrifft und meist in den ersten fünf Lebensjahren auftritt.2 Weltweit sindjährlich etwa 10,2 Kinder unter 15 Jahren vom Neuroblastom betroffen, wobei etwa50 % der Fälle zum Zeitpunkt der Diagnose als hochriskant eingestuft werden.3,4Das Neuroblastom hat seinen Ursprung in den Nervenzellen des Körpers(Neuroblasten) und tritt typischerweise als Primärtumor in den Nebennieren auf.5Es gilt als aggressiver Tumor, da er häufig in andere Körperteile streut(Metastasen bildet). In den meisten Fällen hat sich die Krankheit bereitsausgebreitet, wenn sie diagnostiziert wird.5Trotz intensiver multimodaler Therapie liegt die 5-Jahres-Überlebensrate fürHRNB nach wie vor unter 50 %, verglichen mit über 95 % bei Säuglingen mit einerErkrankung mit niedrigem Risiko.2,6 Neuroblastome sind für etwa 15 % aller