Übernahme Weiterer Milliarden-Deal im Goldsektor Wie am gestrigen Montag bekannt wurde, wird Royalty-Gesellschaft Royal Gold (WKN 885652) den kanadischen Konkurrenten Sandstorm Gold (WKN A1JX9B) übernehmen – und dafür rund 3,5 Mrd. Dollar auf den Tisch legen. Inmitten des nach wie vor über der Marke von 3.300 USD pro Unze notierenden Goldpreises will das US-amerikanische Unternehmen damit seine Marktposition in Nordamerika stärken.