Aktien-Amerika ist wieder da und der DAX bald weg?

Auf den ersten Blick sprechen die Zustände in Amerika wenig für US-Aktien. Das Zollthema raubt der Wirtschaft Kraft, der schwache Dollar verursacht Währungsverluste für globale Anleger, die Verschuldung ist abenteuerlich, die Inflation droht mit ihrer hässlichen Fratze und die politischen Umstände in Washington kosten Reputation. Das alles stört Wall Street nicht. Im Gegenteil, zuletzt glänzte sie wieder. Geht das zulasten der Strahlkraft deutscher Aktien?

Sind die US-Börsen aufgrund der Risiken zu übermütig? Kommt das dicke Ende noch?

Offensichtlich hat das Zoll-Minenfeld seinen Schrecken verloren, obwohl Präsident Trump bereits blaue Drohbriefe verschickt, indem für eine Vielzahl von Ländern zukünftige Zölle benannt werden.

Allerdings gehen die Anleger davon aus, dass Trump aus den Folgen des Liberation Day gelernt hat, als in den USA Börsenkurse massiv fielen, Unternehmen und Verbraucher zollirritiert waren und Trumps Stern bei seinen Landsleuten deutlich an Leuchtkraft verlor. Und so will Trump die neuen Zölle erst ab 1. August in Kraft treten lassen, was de facto mehr Verhandlungszeit bedeutet.

Die finalen US-Zölle gegen die Welt werden zwar grundsätzlich deutlich höher liegen als zu Beginn von Trumps Amtszeit. Ansonsten wäre der Gesichtsverlust von Trump zu groß. Dennoch scheint die US-Wirtschaft mit weniger schlimmen Importzöllen leben zu können. Die Frühindikatoren haben sich zuletzt stabilisiert und der Arbeitsmarkt ist robust.

Aber ist das nur die Ruhe vor dem Wirtschafts-Sturm, bis die gebunkerten Vorräte der Firmen aufgebraucht sind und die Zölle voll durchschlagen? Die Börse schaut lieber auf die kompensierenden Effekte. Durch das neue Haushaltsgesetz wird der Bau neuer Werke und die Modernisierung bestehender Anlagen attraktiver. Das Wachstum wird ebenso durch höhere Verteidigungsausgaben gefördert.

Hinzu kommt der schwache Dollar, der US-Unternehmen gegenüber Konkurrenten wettbewerbsfähiger macht. Fundamental kommt das in den letzten Wochen auch ihren Aktien zugute, die deutlich abhängiger von einheimischen als ausländischen Investoren sind. Währungsverluste spielen also nicht die entscheidende Rolle.