Über 100.000 verkaufte Motorräder weltweit

Mattighofen (ots) -



- Im ersten Halbjahr 2025 hat KTM 50.286 Motorräder an Händler und Importeure

ausgeliefert

- Über 100.000 Motorräder wurden weltweit an Endkund:innen verkauft

- Händler und Importeure: Die Nachfrage nach allen Marken ist global hoch

- Wieder auf Erfolgskurs: KTM sucht wieder aktiv Mitarbeiter:innen



In ihrer herausforderndsten Zeit blickt die KTM AG auf ein erfolgreiches erstes

Halbjahr 2025 zurück. Mit 100.391 weltweit an Endkund:innen verkauften

Motorrädern und 50.286 ausgelieferten Einheiten an Händler und Importeure

übertraf das Unternehmen die eigenen Erwartungen. KTM bestätigt damit seine

starke Position am globalen Motorradmarkt und die KTM-Community beweist damit

ihre Treue und Freude an der Marke.







Motorrad-Community für die Marke KTM ungebrochen ist. Verantwortlich für die

starke Marktposition sind unser Innovationsgeist, unser Know-how und unsere

Leidenschaft - über 100.000 verkaufte Motorräder im ersten Halbjahr geben uns

die Zuversicht, dass unsere Bikes auf der ganzen Welt beliebt sind und wir

wieder auf dem richtigen Weg sind", so CEO Gottfried Neumeister.



Aufgrund der positiven Verkaufszahlen in den ersten sechs Monaten konnte KTM die

Lagerbestände deutlich reduzieren. Darüber hinaus ist es gelungen, die gesamte

Lieferkette zu reaktivieren.



KTM intensiviert Mitarbeitersuche in Österreich und international



Im gesamten Unternehmen werden qualifizierte Fach- und Führungskräfte gesucht,

insbesondere im Headquarter in Oberösterreich.



"Die letzten Monate haben uns gezeigt, dass wir nur dank unserer

Mitarbeiter:innen so stark sind. KTM ist wieder auf Wachstumskurs und sucht

damit auch intensiv nach begeisterten Mitarbeiter:innen für alle

österreichischen und internationalen Standorte. Wer das Unternehmen rund um die

Marke KTM aktiv mitgestalten möchte, findet bei uns einen Platz", betont

Gottfried Neumeister.



KTM bietet Bewerber:innen ein internationales Umfeld, sowie Unterstützung bei

Umzügen und ihrem Start in der Region.



Kundenzufriedenheit und Qualität als zentrale Ziele



KTM richtet seinen Blick klar in die Zukunft. Im Fokus stehen

Kundenzufriedenheit, Qualität und nachhaltiger Erfolg. Dafür muss man auch

zuhören. Mit Initiativen wie "Orange Blood" und dem partizipativen Format

"Orange Board" möchte KTM Kund:innen aktiv einbinden. Aus über 5.000 Bewerbungen

wurde ein 15-köpfiges Gremium zusammengestellt, in dem Kund:innen dem Management

Feedback geben und sich zu wesentlichen Themen offen austauschen können. Ziel

ist es, praxisnahe Innovationen voranzutreiben, die Marke weiterzuentwickeln und

aktuelle Branchentrends frühzeitig aufzugreifen. Seite 1 von 2 Seite 2 ►





"Die letzten sechs Monate haben gezeigt, dass der Rückhalt derMotorrad-Community für die Marke KTM ungebrochen ist. Verantwortlich für diestarke Marktposition sind unser Innovationsgeist, unser Know-how und unsereLeidenschaft - über 100.000 verkaufte Motorräder im ersten Halbjahr geben unsdie Zuversicht, dass unsere Bikes auf der ganzen Welt beliebt sind und wirwieder auf dem richtigen Weg sind", so CEO Gottfried Neumeister.Aufgrund der positiven Verkaufszahlen in den ersten sechs Monaten konnte KTM dieLagerbestände deutlich reduzieren. Darüber hinaus ist es gelungen, die gesamteLieferkette zu reaktivieren.KTM intensiviert Mitarbeitersuche in Österreich und internationalIm gesamten Unternehmen werden qualifizierte Fach- und Führungskräfte gesucht,insbesondere im Headquarter in Oberösterreich."Die letzten Monate haben uns gezeigt, dass wir nur dank unsererMitarbeiter:innen so stark sind. KTM ist wieder auf Wachstumskurs und suchtdamit auch intensiv nach begeisterten Mitarbeiter:innen für alleösterreichischen und internationalen Standorte. Wer das Unternehmen rund um dieMarke KTM aktiv mitgestalten möchte, findet bei uns einen Platz", betontGottfried Neumeister.KTM bietet Bewerber:innen ein internationales Umfeld, sowie Unterstützung beiUmzügen und ihrem Start in der Region.Kundenzufriedenheit und Qualität als zentrale ZieleKTM richtet seinen Blick klar in die Zukunft. Im Fokus stehenKundenzufriedenheit, Qualität und nachhaltiger Erfolg. Dafür muss man auchzuhören. Mit Initiativen wie "Orange Blood" und dem partizipativen Format"Orange Board" möchte KTM Kund:innen aktiv einbinden. Aus über 5.000 Bewerbungenwurde ein 15-köpfiges Gremium zusammengestellt, in dem Kund:innen dem ManagementFeedback geben und sich zu wesentlichen Themen offen austauschen können. Zielist es, praxisnahe Innovationen voranzutreiben, die Marke weiterzuentwickeln undaktuelle Branchentrends frühzeitig aufzugreifen.