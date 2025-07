SFC Energy - Aktie schießt in die Höhe +5,31 % - 08.07.2025

Am heutigen Handelstag konnte die SFC Energy Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +5,31 % im Plus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die SFC Energy Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +14,95 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SFC Energy Aktie damit um -1,77 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,90 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von SFC Energy +26,86 % gewonnen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,40 % geändert.

SFC Energy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,77 % 1 Monat -3,90 % 3 Monate +14,95 % 1 Jahr +7,00 %

Informationen zur SFC Energy Aktie

Es gibt 17 Mio. SFC Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 403,26 Mio.EUR wert.

In dieser Woche steht der Zollstreit zwischen den Ländern der EU mit den USA im Fokus der Börsen. Am Mittwoch, den 9. Juli 2025, läuft die gesetzte 90-Tages-Verhandlungsfrist des US-Präsidenten Donald Trump aus. Während die Industrienationen …

SFC Energy AG and Connexa join forces to revolutionize off-grid power in the U.S., integrating EFOY Pro fuel cells for uninterrupted, sustainable energy across key industries.

EQS-News: SFC Energy AG / Key word(s): Alliance/Incoming Orders SFC Energy AG grows U.S. partner network through Connexa partnership, ensuring 100% uptime for critical off-grid power applications 08.07.2025 / 07:30 CET/CEST The issuer is solely …

SFC Energy Aktie jetzt kaufen?

Ob die SFC Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SFC Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.