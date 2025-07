WW International / WeightWatchers schließt finanzielles ...

- WeightWatchers treibt mit deutlich gestärktem finanziellen Fundament und der Ernennung wichtiger Führungskräfte, darunter Dr. Kim Boyd zur Chief Medical Officer, Wandel voran - Das Unternehmen startet seine erste Initiative im Bereich Frauengesundheit, die auf die Perimenopause und die Menopause abzielt und Mitgliedern Unterstützung in den Bereichen Gesundheit, Ernährung, Verhalten und Community bietet - WeightWatchers ist wieder als Aktiengesellschaft an der Nasdaq unter dem Kürzel WW gelistet

WW International, Inc. ("WeightWatchers" oder das "Unternehmen"), der weltweit führende wissenschaftlich fundierte Experte in allen Bereichen der Gewichtsabnahme, gab heute den erfolgreichen Abschluss seines strategischen Restrukturierungverfahrens bekannt. Mit deutlich erhöhtem finanziellen Fundament treibt das Unternehmen seinen Wandel voran und setzt dabei auf wichtige Führungs- und Produktmeilensteine, darunter die Ernennung der angesehenen Expertin und Ärztin Dr. Kim Boyd zur Chief Medical Officer und die Erweiterung seines Ansatzes zur Unterstützung von Frauen in der Perimenopause, Menopause und Postmenopause.



"Dies ist ein entscheidender Moment für WeightWatchers", sagt Tara Comonte, Chief Executive Officer von WeightWatchers. "Mit gestärkter Finanzkraft, einem erweiterten Führungsteam und der Verstärkung durch Dr. Kim Boyd, die wissenschaftsbasierte Strategien ausarbeiten und Programminnovationen leiten wird, gestalten wir aktiv unseren Wandel. Von der Ausweitung unseres Angebots hinsichtlich Frauengesundheit bis hin zur Stärkung unseres ganzheitlichen Ansatzes vereinen wir medizinisches Fachwissen, Verhaltenswissenschaften und die Unterstützung durch eine Community, um den sich verändernden Bedürfnissen unserer Mitglieder gerecht zu werden. In einer Welt voller schneller Lösungen und widersprüchlicher Ratschläge bleibt WeightWatchers weiterhin der vertrauenswürdige, wissenschaftlich fundierte Anbieter, der nachweislich langfristige Erfolge verspricht."



Dr. Kim Boyd wird wissenschaftsbasierte Strategien ausarbeiten und Programminnovationen leiten



WeightWatchers hat Dr. Boyd zur Chief Medical Officer ernannt, um die klinische Strategie des Unternehmens zu leiten, die Programmentwicklung zu steuern und neue wissenschaftliche Erkenntnisse in innovative, ganzheitliche Lösungen für die Mitglieder zu integrieren. Ihre Rolle wird von zentraler Bedeutung für die Gestaltung eines sich stetig weiterentwickelnden Programms sein, das nachhaltige Ergebnisse in Sachen Gesundheit, Verhaltensänderung und Gemeinschaftsgeist liefert und gleichzeitig auf der Stärke des bestehenden Programms aufbaut, das als Nummer eins der von US-Ärzten empfohlenen Abnehmprogramme gilt.

Dr. Boyd bringt umfassende Erfahrung in den Bereichen Stoffwechselerkrankungen, Frauengesundheit und Adipositasbehandlung mit und hielt Führungspositionen bei One Medical, Calibrate, Caire, Galileo und Nurx inne. Außerdem hat sie im Bereich Verbrauchergesundheit mehrere Unternehmen mitgegründet und aufgebaut sowie eng mit weltweit führenden Forschern zusammengearbeitet, um modernste Wissenschaft und medizinische Versorgung zu vereinen.



"Die Mission von WeightWatchers war nie wichtiger, da fast drei Viertel der US-Amerikaner und mehr als zwei Milliarden Menschen auf der ganzen Welt von Fettleibigkeit oder Übergewicht betroffen sind", sagt Dr. Boyd. "Wir wissen, wie stark sich das Gewicht langfristig auf die Gesundheit auswirken kann. Seit mehr als sechs Jahrzehnten unterstützt WeightWatchers Millionen von Mitgliedern beim Abnehmen. Wir bauen auf diesem Erbe auf, indem wir die besten Instrumente der modernen Medizin, wie GLP-1, mit wissenschaftlich fundierten Verhaltensänderungen und der Kraft der Community kombinieren, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Wir sind der Ansicht, dass jeder Zugang zu umfassender Betreuung für nachhaltigen Abnehmerfolg verdient, um ein gesünderes und längeres Leben führen zu können."



Ausbau des Engagements im Bereich Frauengesundheit: Neues Menopausen-Programm

In der zweiten Jahreshälfte wird WeightWatchers ein neues Programm anbieten, das Frauen in der Prämenopause, Menopause und Postmenopause unterstützen soll. Das Angebot baut auf dem bestehenden Programm von WeightWatchers auf und bietet individuelle Ernährungs- und Verhaltensstrategien. Zudem stehen Coaches und eine Community zur Verfügung, um den speziellen Bedürfnissen hinsichtlich eines gesunden Stoffwechsels in dieser wichtigen Lebensphase von Frauen gerecht zu werden.



Die Ausweitung auf das Gebiet der Frauengesundheit ist ein strategischer Schritt, der eine bestehende Lücke in der Gesundheitsversorgung schließen soll. So wie WeightWatchers den Ansatz bei der Gewichtsabnahme neu definiert hat, zielt das Unternehmen nun darauf ab, dasselbe auch im Bereich der Menopause zu tun - einen Bereich, der von wissenschaftlichen und medizinischen Fachkreisen lange Zeit unterversorgt und übersehen wurde. Im Vergleich zu einem selbstständigen Ansatz hat das ganzheitliche Programm von WeightWatchers bei Frauen in der Menopause bereits starke Ergebnisse gezeigt, vor allem, was eine nachhaltige und deutliche Abnahme angeht. Weitere Entwicklungen werden auf diesem Erfolg aufbauen und individuelle Ernährungsstrategien, Support durch Coaches und relevante Inhalte in einem umfassenden Erlebnis für Millionen von Mitgliedern weltweit vereinen.



Erweiterte Führungsriege zur Unterstützung von Umsetzung und Innovation

Neben der Ernennung von Dr. Boyd hat WeightWatchers Uta Knablein zur Chief Product Officer ernannt. Knablein wird für die Produktstrategie des Unternehmens verantwortlich sein. Mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung in Digitalisierung und verbraucherorientierter Produktentwicklung für Unternehmen wie iHeartMedia, Nickelodeon und JPMorgan Chase bringt Knablein eine einzigartige Mischung aus kreativem und operativem Fachwissen mit. Bei WeightWatchers wird sie die integrierte, erkenntnisorientierte Produktentwicklung leiten, die den ganzheitlichen, wissenschaftlich fundierten Ansatz des Unternehmens untermauert und den sich verändernden Bedürfnissen seiner Mitglieder gerecht wird.

Knablein schließt sich einem erweiterten Team von Führungskräften mit umfassender Expertise in den Bereichen Gesundheitswesen, Abonnementmarketing, Forschung, Content, Markenstrategie und Betrieb an, darunter:

- Mike Amsel, Chief Marketing Officer, verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich Kundenwachstum und -bindung bei führenden Unternehmen, darunter Pandora und SiriusXM.

- Samhita Mukhopadhyay, Head of Content Strategy, ist eine erfahrene Redaktionsleiterin und Autorin mit umfassender Erfahrung im Bereich Frauengesundheit und Wellness. Sie wird die Content-Strategie des Unternehmens leiten, um die langfristige Bindung von Mitgliedern zu stärken. - Jacquie Cooke, die zur Chief Legal & Administrative Officer befördert wurde, bringt umfassende Führungserfahrung in den Bereichen rechtliche und regulatorische Anforderungen im Gesundheits- und Verbraucherwesen von 23andMe und Latham & Watkins mit. Sie beaufsichtigt die Rechtsabteilung, Personalwesen sowie wichtige Unternehmensfunktionen und trägt zur Fundamentstärkung des Unternehmens in der Wachstumsphase bei.

- Jon Volkmann, der kürzlich zum Chief Operations Officer befördert wurde, fungierte zuvor als COO bei Weekend Health, wo er eine Schlüsselrolle bei der Ausweitung von Sequence (heute WW Clinic) spielte. Er beaufsichtigt nun den gesamten klinischen Geschäftsbetrieb, den Außendienst und das persönliche Community-Angebot des Unternehmens.

- Tyler Holden, Head of Consumer Research & Insights, bringt Erfahrung aus der Strategieberatung bei Lippincott mit. Sie wird sich um die Kundenstrategie des Unternehmens kümmern und sicherstellen, dass die Plattform auf die sich wandelnden Bedürfnisse und Verhaltensweisen der Mitglieder abgestimmt ist.

Diese Ernennungen spiegeln den Fokus des Unternehmens auf den Aufbau eines erstklassigen Führungsteams wider, um seine strategischen Prioritäten umzusetzen und seinen integrierten Ansatz für langfristigen Erfolg auszubauen.

Vorstandswechsel soll langfristige Strategie unterstützen

Im Rahmen der Umstrukturierung von WeightWatchers wird ein neuer Vorstand das Unternehmen durch die nächste Wachstumsphase führen. Dazu gehören: Fallon O'Connor, Vice President of Global Communications bei Airbnb; Eugene I. Davis, Chairman und Chief Executive Officer der PRINATE Consulting Group, LLC; J. Carney Hawks, ehemaliger Gründungspartner von Brigade Capital Management und Nikolaj Sjoqvist, Managing Member von Katalyst Advisory LLC. Die bestehenden Führungsmitglieder Tara Comonte und Julie Bornstein, CEO und Gründerin von Daydream, werden ebenfalls weiterhin im Vorstand tätig sein.

Zu den neu ernannten Vorstandsmitgliedern gehört auch Mike Mason, der für den Geschäftsbereich Diabetes und Adipositas bei Eli Lilly als Präsident tätig war und dort Entwicklung, Markteinführung und Ausbau von GLP-1-Medikamenten, darunter eine der bisher erfolgreichsten Markteinführungen von Adipositas-Medikamenten, überwachte.



"Ich freue mich, WeightWatchers in einem so entscheidenden Moment im Bereich der Versorgung für stark übergewichtige Menschen zu unterstützen", sagt Mason. "Da der Einsatz von Wirkstoffen wie GLP-1 steigt, war der Bedarf eines zuverlässigen, umfassenden Modells, das die Einnahme von Medikamenten mit einer dauerhaften Änderung des Lebensstils vereint, noch nie so groß. WeightWatchers bringt beispiellose wissenschaftliche Glaubwürdigkeit, Expertise im Bereich Verhaltensänderung und das Vertrauen der Mitglieder in diesen Bereich ein, und ich bin stolz darauf, das Team dabei zu unterstützen, die Branche mit Integrität und Innovation voranzubringen."



Der neu ernannte Vorstand wird das Unternehmen mit seiner umfassenden Erfahrung in den Bereichen Gesundheitswesen, KI-gestützte Verbraucherplattformen, Markenwandel und Kapitalbeschaffung leiten. Weitere Informationen über die neu ernannte Führungsriege finden Sie hier.

(https://corporate.ww.com/governance/board-of-directors/default.aspx)

Pressekontakt:



Kontakt bei Medienanfragen

Marielena Santana

mailto:media@ww.com



Kontakt bei Investorenanfragen

John Mills oder Anna Kate Heller

mailto:WeightWatchers@icrinc.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180270/6072187 OTS: WW International