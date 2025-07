BDU Bundesverband Deutscher Unternehmensberatungen / Geschäftsklimaindex ...

Geschäftsklimaindex im Consulting steigt zum zweiten Mal leicht an Bonn (ots) - Der Geschäftsklimaindex der Consultingwirtschaft, der vom Bundesverband Deutscher Unternehmensberatungen (BDU) herausgegeben wird, ist auch im zweiten Quartal 2025 leicht angestiegen und liegt nun bei 89,8 (Q1 2025: 87,6). Damit klettert der Index um 2,2 Punkte und ist vergleichbar mit der Stimmung im Markt vor genau einem Jahr. BDU-Präsidentin Iris Grewe: "Die Ergebnisse stellen den zweiten Lichtblick in Folge dar und zeigen, dass die Mehrheit der Beratungsunternehmen bezüglich eines Aufschwungs in der zweiten Jahreshälfte optimistisch bleibt."



Die aktuelle Geschäftslage wird minimal schlechter eingeschätzt als im ersten Quartal 2025. 69 Prozent der befragten 313 Beratungen bewerten die momentane Geschäftslage über Budget bzw. im Plan (Q1: 72%). Für die positive Entwicklung des Index sorgen jedoch die Geschäftsaussichten, die für die nächsten sechs Monate von 82 Prozent der Befragten als über Budget bzw. im Plan eingeschätzt werden.