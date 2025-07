THINK INC. & AI.tune starten Treffpunkt für Zukunftsmacher / Im Lodenfrey Park entsteht ein Space für alle, die mit KI arbeiten und das Thema mitgestalten wollen

München (ots) - Die strategische Kommunikationsagentur T HINK INC. und die

AI-Plattform AI.tune initiieren einen Hub, der Start-Ups, Unternehmen aus allen

Branchen vernetzt und ihnen ein Space zum Arbeiten gibt. "Work & Life

Re-designed" ist der Anspruch hinter diesem Projekt. Ein Ort für Austausch,

Experience-Culture und Zusammenarbeit. Mode, Design, Technologie,

Immobilienwirtschaft, Kreativbrance, treffen hier auf vielfältige Möglichkeiten

KI zu nutzen. Aber auch wichtige Themen wie Unternehmens- und Datensicherheit

werden nahegebracht.



"Wir schaffen Raum für eine neue Generation von Kreativen, die künstliche

Intelligenz als sinnvolle Erweiterung in ihrem beruflichen Alltag verstehen. Der

Mensch und der Austausch untereinander bleiben hochrelevant" , sagen Florian

Holste, AI.tune & Holger Petermann, THINK INC.





"Der Lodenfrey Park steht für eine lebendige Mischung aus Innovation, Kultur und

urbanem Leben. Diese Initiative bringt genau die Energie mit, die wir hier

fördern wollen. Sie verbindet kreative Gestaltungskraft mit technologischer

Zukunftslust und macht das Quartier zu einem aktiven Teil der Arbeitswelt von

Morgen" , Markus Hofmann, Lodenfrey Park, der die gemeinsame Initiative, als

zukunftsweisend für den Lodenfrey Parks sieht.



Internationalität und Dialog stehen im Vordergrund. So steht das Projekt auch in

Austausch mit Italien und der in Mailand ansässigen KI-Szene. Hier baut man

aktiv Brücken zwischen beiden Ländern und bietet internationalen

Wissensaustausch und Netzwerk. "Wir stehen im Austausch mit der italienischen

KI-Szene in einem der wichtigsten Hotspots für Design, Mode und Technologie in

Europa. Ziel ist es, ein internationales Netzwerk für KI-getriebene Innovationen

aufzubauen" , sagt Maria Chiara Teza, THINK INC .



Das Projekt wird auf Grundlage eines Membership Programms betrieben.

Interessierte können sich an THINK INC. wenden.



