Börse straft Tesla gnadenlos ab: Shortseller machen fette Beute!

Damit setzt sich der Abwärtstrend der vergangenen Monate fort. Seit Jahresbeginn hat Tesla über 30 Prozent an Börsenwert eingebüßt. Bei einem Kurs von 296 Dollar seien Shortseller laut Ortex rechnerisch bereits auf dem Weg zu weiteren 1,4 Milliarden US-Dollar an Gewinnen – allein durch den Kursverfall an diesem Handelstag.

Die jüngste Verkaufswelle wurde durch einen politischen Schlagabtausch ausgelöst. Musk hatte öffentlich erwogen, eine neue Partei zu gründen. Er zeigt sich mit der Haushaltspolitik des US-Präsidenten Donald Trump unzufrieden.

Der Vorstoß heizte Spekulationen über eine mögliche politische Kehrtwende an und schürte laut Marktteilnehmern Zweifel an Musks Fokus auf Tesla. Anleger reagieren nervös. Der Eindruck, dass Musk seine Aufmerksamkeit zunehmend in politische Projekte verlagert, belastet zunehmend das Vertrauen in die langfristige Strategie des Unternehmens. Auch Analysten werden vorsichtiger. William Blair bewertet Tesla nicht mehr mit "Outperform".

Schon am 5. Juni hatten Shortseller von einem Kursrutsch profitiert, nachdem der Streit zwischen Trump und Musk in sozialen Netzwerken eskaliert war. Damals summierten sich die Tagesgewinne der Leerverkäufer laut Ortex sogar auf mehr als 4 Milliarden US-Dollar. Das war der bislang größte Verlust an Marktkapitalisierung für Tesla innerhalb eines einzigen Handelstages.

Fazit

Der aktuelle Rückschlag wirft erneut Fragen nach der Doppelrolle Musks als Konzernlenker und politischer Akteur auf. Die Börse reagiert zunehmend sensibel auf jede Ablenkung von der operativen Performance.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,18 % und einem Kurs von 254,0EUR auf Tradegate (08. Juli 2025, 10:59 Uhr) gehandelt.





