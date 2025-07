Öffentliche Fördermittel spielen bei Klimaschutz-Investitionen tragende Rolle

Frankfurt am Main (ots) -



- Mittelstand finanziert 22 Prozent seiner Klimainvestitionen über Fördermittel

- Besonders große Projekte sind darauf angewiesen

- KfW-Chef Stefan Wintels: "Ziel muss es sein, privates Kapital für den

Klimaschutz zu mobilisieren"



Mittelständische Unternehmen in Deutschland sind bei der Finanzierung ihrer

Klimaschutzinvestitionen stark auf öffentliche Fördermittel angewiesen.

Unternehmen, die die grüne Transformation mit Investitionen vorantreiben,

nutzten dafür im Jahr 2023 in ihrem Finanzierungsmix 22 Prozent Fördermittel wie

staatliche Investitionszuschüsse oder zinsverbilligte Darlehen - ein Plus von

drei Prozentpunkten im Vergleich zu 2021. Bei den Gesamtinvestitionen des

Mittelstands machten öffentliche Fördermittel, zu denen auch von der KfW

bereitgestellte Mittel gehören, dagegen 13 Prozent aus.





Besonders groß war der Anteil von Fördermitteln bei der Finanzierung von

größeren Klimaschutzinvestitionen mit einem Volumen von mehr als 80.000 Euro.

Hier lag er bei durchschnittlich 24 Prozent - weitere 30 Prozent der

Investitionssumme stemmten die Unternehmen über Bankkredite, 44 Prozent mithilfe

von Eigenmitteln. Dass gerade bei größeren Klima-Projekten so stark Fördermittel

in Anspruch genommen werden, weist darauf hin, dass die Umsetzung die eigene

Finanzkraft der Unternehmen oftmals übersteigt.



Das sind Ergebnisse einer Sonderanalyse des KfW-Klimabarometers. Dieses liefert

in Form einer jährlichen Unternehmensbefragung die bislang einzige

repräsentative Datenbasis für das Investitionsverhalten aller deutscher

Unternehmen rund um den Bereich des Klimaschutzes.



"Die KfW steht bereit, Unternehmen bei der nachhaltigen Transformation

finanziell zu unterstützen", sagt Stefan Wintels, Vorstandsvorsitzender der KfW.

"Der Markt bildet die Risiken und Kosten des Klimawandels noch nicht angemessen

ab. Deshalb sind Klimaschutzprojekte aufgrund ihres Rendite-Risiko-Profils für

Investoren oft nicht attraktiv. Unser Klima muss einen Preis haben, denn nur so

werden Klimaschutzprojekte rentabel und privates Kapital im notwendigen Umfang

mobilisiert. Das Förderangebot der KfW im Bereich Klimaschutz unterstützt diese

Entwicklung."



So können Förderbanken wie die KfW die Marktdurchdringung von

Klimaschutztechnologien unterstützen, indem sie Finanzierungslücken schließen

und die Rentabilität von Klimaschutzinvestitionen durch günstige

Finanzierungskonditionen erhöhen. Förderbanken können zudem durch das Setzen von

technischen Effizienzstandards die Transparenz und das öffentliche Bewusstsein

für neue Klimaschutztechnologen stärken, etwa im Bereich energetisches Bauen,

oder junge innovative Klima-Start-ups finanzieren, die noch keine reguläre

Bankfinanzierung erhalten.



Die Analyse ist abrufbar unter Fokus Volkswirtschaft | KfW (https://www.kfw.de/%

C3%9Cber-die-KfW/Service/Download-Center/Konzernthemen/Research/Fokus-Volkswirts

chaft/)



