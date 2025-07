CIIT Software digitalisiert Beschwerdeprozess für die Verbraucherschlichtung Austria mittels Fallbearbeitungstool

--------------------------------------------------------------

Wien (ots) - Die Verbraucherschlichtung Austria

(https://www.verbraucherschlichtung.at/) hat CIIT Software

(http://ciit-software.com) mit der Entwicklung einer innovativen und

benutzerfreundlichen Softwarelösung beauftragt, welche die effiziente

Bearbeitung von Schlichtungsanfragen unterstützt. Als zentrale Anlaufstelle für

Streitigkeiten zwischen Konsument:innen und Unternehmen setzt die

Verbraucherschlichtung Austria künftig auf ein maßgeschneidertes Tool zur

Automatisierung administrativer Abläufe und zur Sicherstellung hoher

Qualitätsstandards.





Prozessunterstützende Funktionen individuell angepasst



Die von CIIT Software entwickelte Anwendung ermöglicht es den drei

Verfahrensparteien - Antragsteller:in, Antragsgegner:in und Schlichtungsstelle -

über individuell gestaltete Portale auf ihre jeweiligen Fälle zuzugreifen. Ein

intuitives Dashboard bietet eine strukturierte Übersicht über laufende

Verfahren, Nachrichtenverläufe und Detailansichten der Akten.

Prozessunterstützende Funktionen wie Fristensetzung, Genehmigungsprozesse sowie

Vertretungsregelungen für Kolleg:innen erleichtern den Arbeitsalltag erheblich.

Textvorlagen beschleunigen die Erstellung von Schreiben und helfen dabei, eine

konsistente und rechtssichere Sprache zu gewährleisten. Alle Funktionen sind

exakt auf die Anforderungen und Arbeitsprozesse der Verbraucherschlichtung

Austria abgestimmt.



Die Zusammenarbeit zwischen CIIT Software und der Verbraucherschlichtung Austria

besteht seit Juni 2025. Der finale Livegang ist für Oktober 2025 geplant.



CIIT Software spezialisiert sich auf Schlichtungs- und Ombudsstellen



CIIT Software verfügt über umfassende Erfahrung in der Entwicklung

spezialisierter Softwarelösungen für Schlichtungs- und Ombudsstellen. Bereits

seit 2021 arbeitet das Unternehmen erfolgreich mit der Agentur für Passagier-

und Fahrgastrechte (https://www.apf.gv.at/) (APF) und dem Österreichischen

Institut für Angewandte Telekommunikation (https://oiat.at/) (ÖIAT) zusammen.



"Wir wollen unseren Beitrag zu einer effizienten, fairen und neutralen

Streitschlichtung leisten", erklärt Michael Schaffler-Glößl , Technischer Leiter

bei CIIT Software. "Mit unserer Lösung stellen wir sicher, dass Verfahren

strukturiert, transparent und benutzerfreundlich abgewickelt werden können - für

alle Beteiligten."



Interesse an einer individuellen Lösung?



CIIT Software bietet maßgeschneiderte Entwicklungslösungen - passgenau auf Ihre

Anforderungen abgestimmt. Vereinbaren Sie hier

(https://ciit-software.com/kontakt/) ein kostenloses Beratungsgespräch.



Über die CIIT Software:



Die CIIT Software mit Sitz in Wien und Niederlassungen in Bratislava und München

ist seit ihrer Gründung im Jahr 2004 ein Experte von maßgeschneiderten

Softwarelösungen. Mit mehr als 20 Jahren Branchenerfahrung bietet das

Unternehmen innovative Lösungen, die auf ihre individuellen Bedürfnisse

zugeschnitten sind. Das Team aus hochqualifizierten Expert:innen hat unter

anderem Unternehmen wie Robert Bosch AG, Raiffeisen Bank Niederösterreich-Wien,

Dlouhy Fahrzeugbau, VinPilot und der Agentur für Passagier- und Fahrgastrecht

erfolgreich auf ihrem Weg zur digitalen Transformation begleitet.



