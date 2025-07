Reolink bietet zum Prime Day 2025 bis zu 52 % Rabatt auf Sicherheitskameras

Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) - Der Prime Day ist in vollem Gang -

und damit auch die Jagd auf Rabatte. Ein guter Zeitpunkt, um das eigene Zuhause

mit moderner Sicherheitstechnik auszustatten: Reolink, ein führender Anbieter

intelligenter Videoüberwachung für Privathaushalte, bietet vom 8. bis 11. Juli

attraktive Preisnachlässe auf zahlreiche Kameras und Komplettsysteme.



Bis zu 52 % Rabatt können Kunden mitnehmen - den größten Nachlass gibt es auf

die 4K Dual-Objektiv Kamera https://www.amazon.de/Reolink-%C3%9Cberwachungskamer

a-Bewegungsmelder-Haustiererkennung-RLC-81MA/dp/B0BRCQ1BP7?maas=maas_adg_346A5F2

6FFA2819CBB3CA44997795CF8_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas . Weitere Angebote sind

sowohl im offiziellen Reolink-Onlineshop (https://reolink.com/flash-sale/?utm_so

urce=pr&utm_medium=deprnewswire&utm_campaign=primeday2025) als auch im Reolink

Amazon-Shop (https://www.amazon.de/stores/page/E7B20D62-F304-44A5-B562-0B5163F6E

301?maas=maas_adg_B77D1CF2FB4A1F45B8DBD310BD10DCDB_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maa

s) verfügbar, darunter die 4K Akkukamera Altas PT Ultra mit Schwenk- &

Neigefunktion, die 4K Dual-Objektiv Tracking-Kamera TrackMix PoE sowie weitere

bewährte Modelle.





Reolink Altas PT Ultra mit Solarpanel (https://www.amazon.de/Reolink-Nachtsicht-

Kontinuierliche-Altas-Ultra/dp/B0D948YBFH?maas=maas_adg_0B61A7F0B3D3AB55AD1093A3

C1918C46_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) (20 % Rabatt, jetzt 159,99 EUR)



Die Altas PT Ultra ist eine akkubetriebene 4K-Kamera mit Schwenk- &

Neigefunktion und Voraufzeichnungsfunktion: Bis zu 10 Sekunden vor der erkannten

Bewegung werden automatisch gespeichert - so entgeht Ihnen kein Detail. Die

innovative ColorX-Technologie ermöglicht realistische Farbbilder bei Tag und

Nacht. Statt 199,99 EUR ist die Atlas PT Ultra aktuell 20 % günstiger für 159,99

EUR erhältlich.



Reolink TrackMix PoE (https://www.amazon.de/Reolink-%C3%9Cberwachungskamera-Dual

-Objektiv-Farbnachtsicht-Tiererkennung/dp/B0B4KCDD1F?maas=maas_adg_1C5F2CBA0B31B

7C8048BE97642FA5395_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) (30 % Rabatt, jetzt 139,99

EUR)



Mit der TrackMix PoE erhalten Sie zwei Perspektiven in einem Bild: Ein Objektiv

für den Überblick, das andere für Nahaufnahmen. Die Kamera erkennt Bewegungen

automatisch und zeigt beide Ansichten gleichzeitig. Die PoE-Verbindung sorgt für

eine stabile Stromversorgung und zuverlässige Datenübertragung. Statt 199,99 EUR

kostet die TrackMix PoE 139,99 EUR - und ist damit eines der besten PoE-Angebote

zum diesjährigen Prime Day.



Reolink RLK8-800B4 (https://www.amazon.de/Reolink-%C3%9Cberwachungskamera-%C3%9C

berwachungssystem-Haus-Sicherheit-RLK8-800B4/dp/B07LBFJDQW?maas=maas_adg_EB6F104

8357830358339F0A95191085C_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) (30 % Rabatt, jetzt 4

39, 99 EUR) Dieses leistungsstarke 4K PoE-Komplettsystem schützt das gesamte

Grundstück: Vier Ultra-HD-Kameras und ein 8-Kanal NVR (Netzwerk-Videorekorder)

sorgen rund um die Uhr für durchgehende Aufzeichnung in gestochen scharfer

Qualität. Die Installation erfolgt einfach per Netzwerkkabel, die integrierte

2TB-Festplatte macht Cloud-Dienste überflüssig. Statt 629,99 EUR jetzt für

439,99 EUR - ideal für Privathaushalte oder kleine Unternehmen.



Die Prime-Day-Angebote von Reolink laufen noch bis zum 11. Juli und bieten

Preisnachlässe von bis zu 52 % auf Kameras mit Akku, Netzanschluss, Türklingeln

und vieles mehr. Ob für die eigene Sicherheit oder als sinnvolles Geschenk: Die

Angebote bringen intelligente Überwachungstechnik in jedes Zuhause, gerade

während der Ferienzeit. Weitere Informationen finden Sie unter Reolink.com (http

s://reolink.com/flash-sale/?utm_source=pr&utm_medium=deprnewswire&utm_campaign=p

rimeday2025) oder direkt im Reolink Amazon-Shop (https://www.amazon.de/stores/pa

ge/E7B20D62-F304-44A5-B562-0B5163F6E301?maas=maas_adg_B77D1CF2FB4A1F45B8DBD310BD

10DCDB_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) .



