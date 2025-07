Wie Drohnen die Welt vermessen

Hohe Wachstumsraten im Weltmarkt

Der globale Markt für Drohnen und entsprechende Dienstleistungen soll sich bis 2032 auf mehr als 80 Milliarden US-Dollar mehr als verzehnfachen. Ein großer Teil der Aktivitäten fällt dabei auf wenige Sektoren wie Logistik, Verteidigung und Landvermessung. In den USA ist Letzteres ein großes Geschäft. Wo viel gebaut wird, sind exakte Landvermessungen für Entwurf, Planung und Umsetzung von Straßen und Brücken, Gebäudeprojekte in Städten sowie Gewerbe- und Wohnbauprojekte unerlässlich und werden darüber hinaus auch für rechtliche Zwecke benötigt. Ferngesteuerte Drohnen, die mit einer Reihe von Sensoren und Kameras, LiDAR (Light Detection and Ranging) sowie GPS-Systemen zur Erfassung hochauflösender Bilder und Daten ausgestattet sind, revolutionieren derzeit das Geschäft. Sie sind in der Lage, Luftbilddaten über weitläufigem Gelände innerhalb weniger Stunden zu erfassen, anstatt wie bei herkömmlichen photogrammetrischen Methoden Wochen oder Monate dafür zu benötigen.

Landvermessung als Wachstumsmarkt

Der Markt ist in den Fokus von Drohnen-anbietern geraten. Als eines der aktivsten Unternehmen setzt sich dabei ZenaTech (2,43 USD, CA98936T2083) in Szene. Das an der Nasdaq gelistete Unternehmen bietet Drohnen als Service (DaaS) an, bei dem man für die Nutzung bezahlen kann, ohne die Drohnenhardware und -software kaufen, einen Piloten finden oder behördliche Zertifizierungen erhalten zu müssen. Jüngst kündigte ZenaTech die nächste Übernahme im Sektor an. So wurde ein Angebot zum Erwerb einer etablierten Firma für Landvermessungstechnik mit Sitz in Florida abgegeben, die sich als Ergänzung zu einem weiteren, vor kurzem übernommenen Landvermessungsunternehmen eignen könnte. Diese Übernahme würde ZenaTechs Drone-as-a-Service-Geschäft im wachstumsstarken Markt Floridas stärken. Es wäre die vierte Übernahme im Südosten der USA und bereits die fünfte Übernahme in den Vereinigten Staaten.