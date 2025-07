Neue Zölle 625 0 Kommentare Trump: 14 Länder müssen ab August mit horrenden Zöllen rechnen

Mindestens 14 Länder werden ab dem 1. August mit drastischen Pauschalzöllen auf ihre Exporte in die USA rechnen müssen, wie US-Präsident Donald Trump am Montag bekannt gab. So reagieren jetzt die Märkte.

Für Sie zusammengefasst USA erheben ab 1. August hohe Zölle auf Exporte.

Zölle variieren zwischen 25% und 40% je nach Land.

Finanzmärkte fielen, Futures zeigen leichte Erholung.

Report: Hensoldt, Renk & Rheinmetall teuer

wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. NEU: Podcast "Börse, Baby!" Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren