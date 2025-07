Beförderung für Datadog: Das ist der Neue im S&P 500

Am Mittwoch geht es los: Der Cloud-Spezialist Datadog rückt in den prestigeträchtigen S&P 500 auf. Das Unternehmen, das 2019 an die Börse ging, meldete für das erste Quartal 2025 einen Nettogewinn von 24,6 Millionen US-Dollar bei einem Umsatz von 761,6 Millionen US-Dollar. Trotz einer schwächeren Performance als der breitere Technologiesektor in diesem Jahr, mit einem Rückgang von 5,5 Prozent, weist Datadog eine Marktkapitalisierung von 46,6 Milliarden US-Dollar auf – deutlich über dem Median der Nasdaq-Unternehmen.

Experten schätzen, dass passive Fonds nach der Aufnahme des Unternehmens in den Index etwa 54 Millionen Datadog-Aktien kaufen müssen. Die Papiere haben seit dem Markteinbruch im April mehr als 80 Prozent hinzugewonnen und notiert aktuell über 150 US-Dollar. BofA-Analyst Koji Ikeda sieht die Ankündigung als Bestätigung für die langfristige Erfolgsaussicht von Datadog und hebt das Kursziel auf 175 US-Dollar an.