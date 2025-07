Steigende Zinsen belasten Immobilienbranche

toller schrieb 04.07.25, 09:15

Verkaufen kann auch immer die richtige Entscheidung sein. Hab seit 31.3. noch den Call mit basis 26, Laufzeit 09/26, PL9T9N (einstieg 1 euro), da hab ich mich geärgert, nicht vor dem 24.6. bei 4,x euro verkauft zu haben. Aber kommt zum Glück wieder hoch jetzt…



Zu Börseaugsburg: ich hatte neulich mal gepostet, wie das rechtlich mit den schwellen aussieht. Selbst wenn UniCredit nur 95% direkt hält, über die Optionsscheine sind sie nahe an der Schwelle zum Pflichtangebot. ABER es sind eben nur Optionsscheine.

Die. UniCredit darf (theoretisch) noch bis zu 29,9 % – 9,5 % = 20,4 % an echten Aktien mit Stimmrechten hinzukaufen,

ohne ein Pflichtangebot nach § 35 WpÜG auslösen zu müssen.



Dazu ist der Kurs natürlich recht hoch…und zudem noch der Widerstand aus Politik.



Abgesehen von der politischen Lage, gibt es Gründe für die UniCredit, nicht noch immer mehr Aktien zu kaufen aktuell :

Würde sie zusätzlich direkte Aktien kaufen, hätte sie ein Doppelengagement (Aktien plus Option auf dieselbe Aktie).

Mögliches Ausübungsinteresse:

Wenn UniCredit später die Derivate ausübt, und man muss ja auch beachten, die sind zeitlich begrenzt (2026 glaube ich), wandelt sich der derivate-Block in echte Stimmrechte. Und sofort würde dann die 30 %-Schwelle überschritten → Pflichtangebot nötig.



Sprich, hier würde dann die Zeitschine der Derivate über das Pflichtangebot entscheiden. Dem will man sich natürlich nicht aussetzen.



Mit Derivaten behält UniCredit die Option, ihre Beteiligung später zu „materialisieren“, wenn die Bedingungen (regulatorisch, politisch, wirtschaftlich) besser sind.

Würde sie jetzt „normal“ weiter zukaufen, verringert sich ihr Spielraum, weil sie sich der 30 %-Grenze mit nicht-rückholbaren echten Stimmrechten nähert.



Also gehe ich davon aus, dass sie im rahmen der oben erwähnten Schwelle nur sehr geringfügig dazukaufen aktuell (Spielraum ist ja nur 29,9-(9,5+18,5) ) = 1,9%