EU will mehr Chancen für Mittelstand schaffen

Berlin (ots) - Der Binnenmarktausschuss des Europäischen Parlaments hat gestern

Abend seinen Bericht zur Reform der EU-Vergaberichtlinien angenommen. Dazu

erklärt Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Deutsches

Baugewerbe (ZDB):



"Das sind gute Nachrichten aus Brüssel. Der Ausschuss hat sich klar dafür

ausgesprochen, kleinen und mittleren Unternehmen den Zugang zu öffentlichen

Aufträgen deutlich zu erleichtern. Künftig soll die Losvergabe, also die

Aufteilung großer Aufträge in kleinere Lose, europaweit zum Regelfall werden.

Dieses Prinzip hat sich in Deutschland bewährt und sorgt seit Jahren für fairen

Wettbewerb. Die Losvergabe ist Herzstück eines gesunden Wettbewerbs und sorgt

für gute Preise für den Steuerzahler.





Bislang sieht das EU-Recht zwar die Möglichkeit vor, Aufträge in Fach- und

Teillose zu gliedern. Doch einen echten Vorrang dafür gibt es nicht. Ein

Begründungszwang für das Abweichen fehlt bisher. Der Vorschlag des Ausschusses

setzt hier an: Er stärkt die Losvergabe als zentrales Instrument, damit die

mittelständischen Bauunternehmen hierzulande überhaupt am öffentlichen Markt

teilnehmen können.



Wir begrüßen diesen Schritt ausdrücklich. Mit Blick auf das Infrastrukturpaket

darf Deutschland jetzt nicht den Fehler machen, im nationalen Recht

gegenzusteuern und die Losvergabe zu schwächen. Es wäre absurd, wenn wir auf

europäischer Ebene Fortschritte erzielen und gleichzeitig auf Bundesebene

zurückrudern.



Die EU-Kommission muss bei der geplanten Reform Ende 2026 den Fokus klar auf

Vereinfachung und Wettbewerb legen. Neue Hürden wie eine verpflichtende

Tarifbindung würden Behörden und Betriebe nur zusätzlich belasten und das

eigentliche Ziel - mehr Chancen für den Mittelstand - konterkarieren."



Pressekontakt:



Iris Rabe

Leiterin Abteilung Kommunikation und Presse

Zentralverband Deutsches Baugewerbe

Kronenstr. 55-58

10117 Berlin

Telefon 030-20314-409, Fax 030-20314-420

eMail mailto:rabe@zdb.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/33001/6072069

OTS: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe