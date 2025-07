GESAMT-ROUNDUP/Zollstreit und kein Ende Exporte in die USA sacken ab Unsicherheit um Zölle, ständige Drohungen von Donald Trump und kein Ende in Sicht: Der Zollstreit mit den USA samt einer erneut verlängerten Frist wird zur schweren Bürde für Deutschlands Exporteure. Im Mai fielen die Ausfuhren in die Vereinigten …