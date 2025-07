Alnatura schliesst alle Schweizer Filialen zum Ende des Jahres

ZÜRICH (dpa-AFX) - Alnatura wird den Betrieb seiner Bio-Supermärkte in der Schweiz per Ende 2025 einstellen. Der Entscheid folgt auf die im Februar kommunizierte Ankündigung der Genossenschaft Migros Zürich, den seit 2012 bestehenden Franchising-Vertrag mit Alnatura nicht zu verlängern.

Alnatura habe im Anschluss an diese Ankündigung verschiedene Szenarien für eine Weiterführung der Märkte geprüft, teilte der Bio-Lebensmittelhändler am Dienstag mit. Trotz großer Bemühungen konnte jedoch kein geeigneter Nachfolger gefunden werden, der die Märkte im Sinne der Marke weiterführen will.