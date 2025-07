Kleines Doppelhoch entdeckt

Bereits am 20. Mai 2025 wurde einschlägig bei Dell auf einen bevorstehenden Ausbruch aus einem seit Mai letzten Jahres bestehenden Abwärtstrend hingewiesen, in der Tat konnte Dell nur wenig später die favorisierte Entwicklung nachvollziehen und begab sich in den letzten Tagen auf ein Verlaufshoch von 127,15 US-Dollar. Dabei wurden gleich zwei Ziele abgearbeitet, eines bei 122,26 und das andere um 125,77 US-Dollar. Jetzt aber ist mit der Kursentwicklung der letzten Stunden ein mögliches, aber noch kleineres Doppelhoch an den aktuellen Jahreshochs entstanden, sodass die Dell-Aktie in eine gesunde Konsolidierung zurück auf das Ausbruchsniveau übergehen könnte. Am Ziel angelangt, würde es sich aus technischer Sicht lohnen, erneut in Long-Positionen zu gehen.

Impuls gesetzt