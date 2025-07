Shein beantragt laut Medienbericht Hongkong-IPO, um Londoner Notierung zu retten

Shein strebt einen Börsengang in Hongkong an, um die geplante Notierung in London voranzutreiben. Laut einem Bericht der Financial Times (FT) hat die in Singapur ansässige und in China gegründete Online-Marke für Fast Fashion letzte Woche ein vertrauliches IPO-Antragsdokument bei der Börse in Hongkong eingereicht. Das Ziel besteht darin, Druck auf die britischen Aufsichtsbehörden auszuüben und die jahrelangen Schwierigkeiten bei der Londoner Notierung zu überwinden.

Shein arbeitet seit rund 18 Monaten an einer Börsennotierung in London. Doch die regulatorischen Hürden, insbesondere bei der Risikooffenlegung im Zusammenhang mit der Lieferkette in der chinesischen Region Xinjiang, haben den Prozess erschwert. In dieser Region gibt es schwere Vorwürfe von Menschenrechtsverletzungen gegenüber der ethnischen Minderheit der Uiguren. Die chinesischen Behörden haben die Vorwürfe zurückgewiesen.