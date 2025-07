Jefferies hebt Ziel für Goldman Sachs auf 801 Dollar - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Goldman Sachs vor der Berichtssaison großer US-Banken von 597 auf 801 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Daniel Fannon äußerte sich in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auch zu seinen Erwartungen an den Konkurrenten Morgan Stanley, wegen überschüssigen Kapitals gibt er aber Goldman Sachs vorerst den Vorzug./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2025 / 20:29 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2025 / 00:00 / ET