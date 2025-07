Erneuter Gewinn für Corona-Stabilisierungsfonds

FRANKFURT (dpa-AFX) - Zweiter Jahresüberschuss in Folge für den in der Corona-Krise geschaffenen deutschen Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF): 90,4 Millionen Euro Gewinn standen Ende Dezember 2024 in der Bilanz, wie die Finanzagentur des Bundes in Frankfurt mitteilte. Das Plus erklärten die Schuldenverwalter des Bundes unter anderem mit Zinserträgen. Ein Jahr zuvor hatte ein Gewinn von 109,7 Millionen Euro in den Büchern des Fonds gestanden. Auch das Jahr 2021 hatte der WSF mit einem Überschuss abgeschlossen.

Der Fonds war kurz nach Ausbruch der Pandemie im Frühjahr 2020 von der damaligen Bundesregierung eingerichtet worden. Mit ursprünglich bis zu 600 Milliarden Euro sollte großen Unternehmen geholfen werden, die wegen der Corona-Krise in Not gerieten. Bei der Verlängerung des WSF wurde der Gesamtumfang zum 1. Januar 2022 auf 250 Milliarden Euro angepasst. Unter anderem die Lufthansa und der Reisekonzern Tui bekamen Hilfen aus dem Topf.