Perspektiven für nachhaltige HR-Kultur (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Neuroinklusion am Arbeitsplatz entwickelt sich zur

Schlüsselkomponente einer zukunftsorientierten Personalstrategie. Trotz

wachsender Relevanz fehlen in vielen Unternehmen noch konkrete Maßnahmen. Eine

neue Studie des Top Employers Institute liefert Orientierung und

Handlungsansätze.



Neuroinclusive by Design - Wie Unternehmen Potenziale erkennen und fördern





Diversity und Inklusion sind in vielen Unternehmen fest verankert - zumindestauf dem Papier. Doch während Geschlecht, Herkunft und Alter oft im Zentrumstehen, bleibt ein Aspekt meist unbeachtet: neurodiverse Talente. Menschen mitADHS, Autismus, Legasthenie oder anderen neurologischen Besonderheiten bringenwertvolle Perspektiven mit - vorausgesetzt, ihr Umfeld ist auf sie eingestellt.Mit dem Report " Neuroinclusive by Design(https://www.top-employers.com/blog/neuroinclusive-by-design/) " rückt das TopEmployers Institute dieses bislang unterrepräsentierte Thema in den Fokus derHR-Strategie. Der Bericht analysiert aktuelle Erkenntnisse zur Neuroinklusion amArbeitsplatz und zeigt praxisnah, wie Unternehmen Strukturen schaffen können,die neurodiverse Mitarbeitende nicht nur akzeptieren, sondern gezielt fördern.Status quo: Bewusstsein, aber mangelnde UmsetzungObwohl das Thema Neurodivergenz zunehmend in HR-Diskursen ankommt, bleibt derSchritt von der Erkenntnis zur Umsetzung oft aus. So zeigte etwa eine Befragung(https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1552136/umfrage/massnahmen-in-unternehmen-im-bereich-neurodivergenz/) des Statista Research Departments unterHR-Verantwortlichen im deutschsprachigen Raum, dass mehr als die Hälfte derUnternehmen bislang keinerlei gezielte Maßnahmen für neurodivergenteMitarbeitende ergriffen hat. Vor diesem Hintergrund gewinnt die Studie des TopEmployers Institute(https://www.top-employers.com/blog/neuroinclusive-by-design/) zusätzlich anBedeutung: Sie zeigt nicht nur den konkreten Handlungsbedarf auf, sondernliefert gleichzeitig praxistaugliche Ansätze für mehr Teilhabe, Struktur undVertrauen im Arbeitsalltag.Zwischen Innovationsdruck und kultureller VerantwortungUnternehmen stehen heute unter doppeltem Druck: Sie müssen sowohl innovativ alsauch werteorientiert agieren. Genau an dieser Schnittstelle positioniert sichNeuroinklusion als zukunftsweisender Ansatz. Sie erlaubt, unternehmerische Zielemit kultureller Verantwortung zu verbinden, ohne Kompromisse bei Effizienz,Qualität oder Performance einzugehen.Patrik Rendel, Regional Manager DACH & CEE beim Top Employers Institute, betont:"Arbeitsumgebungen zu schaffen, in denen alle Menschen ihr Potenzial entfaltenkönnen, ist längst keine Option mehr - es ist eine Notwendigkeit. Die Maßnahmen,