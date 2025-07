Mehrheit ist bereit, für Öko-Produkte mehr zu bezahlen

Wien/Nürnberg (ots) -



- Ein Drittel der Jüngeren investiert in nachhaltige Geldanlagen

- 37 Prozent ziehen einen Bankwechsel in Betracht



Ob Bio-Gemüse aus der Region, Kleidung aus fairer Produktion oder der bewusste

Verzicht auf Plastik - nachhaltiger Konsum ist für die meisten Österreicherinnen

und Österreicher längst Alltag. Doch wie sieht es bei den eigenen Finanzen aus?

Auch hier wollen die Menschen Verantwortung übernehmen und stehen dem

nachhaltigen Banking mehrheitlich offen gegenüber: 27 Prozent nutzen bereits

entsprechende Finanzprodukte, weitere 31 Prozent wollen dies in Zukunft tun oder

ausweiten. Besonders hoch ist das Interesse in der jüngeren Generation: 35

Prozent der 18- bis 29-Jährigen setzen bereits heute auf nachhaltige Geldanlagen

- bei den über 50-Jährigen sind es nur 17 Prozent. Das sind Ergebnisse der

repräsentativen Studie "TeamBank-Liquiditätsbarometer 2025".







oder dafür mehr zu bezahlen, hängt vom Alter ab: 56 Prozent der unter

30-Jährigen sind bereit, für ein ökologisch-soziales Bankprodukt höhere Kosten

oder Renditeeinbußen in Kauf zu nehmen. Bei den über 50-Jährigen sind es nur 21

Prozent - gegenüber 36 Prozent in der Gesamtbevölkerung.



"Nachhaltig zu wirtschaften heißt auch, sich gut orientieren zu können - dafür

braucht es verständliche Informationen und transparente Angebote", sagt

Christian Polenz, Vorstandsvorsitzender der TeamBank AG. "Nachhaltigkeit

bedeutet für uns nicht nur die Umwelt zu schützen, sondern auch soziale

Verantwortung zu übernehmen. Wir möchten unsere Kundinnen und Kunden dabei

unterstützen, sich bewusst und gut informiert zu entscheiden."



Mehrheit legt Wert auf Transparenz der öko-sozialen Aktivitäten ihrer Bank



Für die jüngere Generation ist Nachhaltigkeit ein wichtiges Kriterium bei der

Wahl von Finanzdienstleistungen: 55 Prozent der 18- bis 29-Jährigen achten bei

Bank- und Versicherungsprodukten darauf, dass ökologische und soziale Standards

eingehalten werden. In der Altersgruppe ab 50 Jahren liegt dieser Anteil bei 42

Prozent. Auch die Bereitschaft zum Wechsel zu einem gemeinwohlorientierten oder

ökologisch-sozial ausgerichteten Finanzinstitut ist bei den unter 30-Jährigen

deutlich stärker ausgeprägt als bei den ab 50-Jährigen: 54 Prozent ziehen diesen

Schritt in Betracht - im Vergleich zu 37 Prozent in der Gesamtbevölkerung und 25

Prozent bei den Älteren. Transparenz spielt dabei eine wichtige Rolle: 54

Prozent der Befragten geben an, Banken, ohne erkennbare ökologische und soziale

Verantwortung kein Vertrauen zu schenken.



Die Bereitschaft zum nachhaltigen Konsum ist deutlich gestiegen





