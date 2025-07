London Gatwick steigert Abflug-Effizienz mit FREQUENTIS

Wien (IRW-Press/08.07.2025) - * Der Frequentis Departure Manager ist am Flughafen London Gatwick im Live-Betrieb und vollständig in das europäische Flugverkehrsnetz integriert * Gatwick optimiert damit die Nutzung der Start- und Landebahn und erhöht die Vorhersagbarkeit im hochfrequentierten Luftraum * Fluggesellschaften, Fluglots:innen und Passagier:innen profitieren von gesteigerter Effizienz und Pünktlichkeit

Durch die Kombination des neuen DMAN mit dem seit 2009 eingesetzten Extended Arrival Manager (E-AMAN) von Frequentis, wird Gatwick zum ersten Flughafen in Europa, der eine vollständig integrierte Lösung für An- und Abflugmanagement betreibt. Diese Echtzeit-Koordination verbessert die betriebliche Effizienz, erhöht die Pünktlichkeit und ermöglicht eine präzisere Steuerung des Flugverkehrs.

"London Gatwick ist ein einzigartiger Flughafen, mit der weltweit effizientesten kommerziellen Einzelpiste. Ein solch einzigartiger Flughafen bedeutet, dass kein Standardprodukt vom ersten Tag an funktionieren wird. Die Art und Weise, mit der das Frequentis-Team mit uns zusammengearbeitet hat, um die Kalibrierung richtig hinzubekommen, war hervorragend. Die Architektur des Systems erlaubt genau die Anpassungen, die wir benötigen", sagt Gavin Sillitto, Transformation Programme Lead von London Gatwick.

Der Betrieb in der komplexen London Terminal Manoeuvring Area (TMA) erfordert höchste Effizienz. Das integrierte Frequentis-System spielt eine entscheidende Rolle bei der Optimierung der Pistenkapazität und der Koordinierung von An- und Abflügen, womit ein reibungsloserer und besser planbarer Verkehrsfluss ermöglicht wird. So kann Gatwick auch bei steigenden Fluggastzahlen und Flugbewegungen eine hohe Leistungsfähigkeit aufrechterhalten.

"Dieses Projekt ist ein bedeutender Meilenstein nicht nur für London Gatwick, sondern auch für Frequentis. Es zeigt, wie intelligente Technologie die Effizienz an stark frequentierten Flughäfen steigern kann. Mit der integrierten Lösung kommen wir dem Ziel eines vorhersagbaren, datengetriebenen Flugbetriebs in Europa einen großen Schritt näher", erklärt Frank Köhne, Geschäftsführer Frequentis Orthogon und Mitglied des Frequentis ATM Executive Board.