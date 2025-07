EU springt Unicredit im Streit um Banco-BPM-Übernahme bei

BRÜSSEL/ROM/MAILAND (dpa-AFX) - Die Großbank Unicredit bekommt im Streit mit der italienischen Regierung über die Übernahme von Banco BPM laut Insidern Schützenhilfe von der EU-Kommission. Die Behörde wolle die Regierung von Giorgia Meloni wegen der harten Auflagen für den Deal rügen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag und berief sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen. Damit wird der bisher nationale Streit zu einem Thema zwischen Brüssel und Rom.

Den Quellen zufolge werden die EU-Aufseher Melonis Regierung in Kürze mitteilen, dass sie kein Recht hatte, sich in die geplante Übernahme einzumischen. So habe nach den Fusionskontrollvorschriften der Europäischen Union nur die Kommission die rechtliche Befugnis, Bedingungen für die Übernahme zu stellen. Die EU hatte den Deal im vergangenen Monat genehmigt.