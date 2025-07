Argyle schließt Flow-Through-Privatplatzierung ab

Jede FT-Einheit besteht aus einer Stammaktie in der genehmigten Aktienstruktur des Unternehmens („FT-Aktie“) und einem halben Stammaktienkauf-Warrant („FT-Warrant“). Jeder ganze FT-Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Ausgabedatum zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 0,68 $.

Die FT-Aktien sollen als „Flow-Through-Aktien“ im Sinne des Income Tax Act (Canada) (kanadisches Einkommenssteuergesetz, das „Steuergesetz“) gelten. Der Bruttoerlös aus dem Verkauf der FT-Aktien wird für „kanadische Explorationsausgaben“ verwendet, die sich als „Flow-Through-Bergbauausgaben“ im Sinne des Steuergesetzes qualifizieren sollen und die das Unternehmen den Käufern der FT-Aktien gegenüber geltend zu machen beabsichtigt.

Alle in Verbindung mit der FT-Privatplatzierung begebenen Wertpapiere sind an eine gesetzlich vorgeschriebene Haltedauer von vier Monaten und einem Tag ab dem Abschlussdatum gebunden.

Als Gegenleistung für die Dienstleistungen, die bestimmte Vermittler erbracht haben, zahlte das Unternehmen insgesamt 102.767,98 $ in bar und begab 177.180 nicht übertragbare Stammaktienkauf-Warrants (die „Broker-Warrants“). Jeder Broker-Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von vierundzwanzig (24) Monaten ausgeübt und zum Preis von 0,68 $ gegen eine Stammaktie des Unternehmens eingelöst werden.

Der Erlös aus der FT-Privatplatzierung wird zur Fortsetzung der Explorationsaktivitäten des Unternehmens in seinen Konzessionsgebieten in Québec und Ontario verwendet.

Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung oder den Wertpapiergesetzen einzelner US-Bundesstaaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Registrierung oder eine Befreiung von diesen Registrierungsanforderungen vor. Diese Pressemeldung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten oder in einem Rechtsgebiet dar, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.