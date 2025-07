Dieser Analyst schmeißt Tesla und Apple aus seinem Portfolio

Und Patel weiß, wovon er spricht: Sein Fonds hat in den vergangenen fünf Jahren laut Morningstar Direct seine Konkurrenz um durchschnittlich sechs Prozentpunkte pro Jahr hinter sich gelassen.

Vimal Patel, Manager des Columbia Seligman Global Technology Fund, rät Anlegern, Apple und Tesla aus der Gruppe der Magnificent Seven zu streichen. Anstelle dessen solle man lieber auf Oracle und Broadcom setzen.

Warum wirft Patel zwei der Magnificent Seven aus dem Depot – und warum wählt er ausgerechnet Oracle und Broadcom als Nachfolger?

Die Aktie des Elektroautoherstellers war lange ein Top-Investment – doch jetzt sei es an der Zeit, sich zurückzuziehen, sagt Patel.

Sein Fonds hält Tesla schon länger nicht mehr. Einer der Hauptgründe: Der zunehmende Wettbewerb im Elektrofahrzeugmarkt, sowohl durch traditionelle Autobauer als auch durch chinesische Hersteller. Patel rechnet deshalb mit abnehmendem Umsatzwachstum und Preisdruck, der die Margen schmälert. "Das ist ein knallharter Preiskrieg", sagt er.

Was ist mit den Zukunftsprojekten von Tesla wie Robotaxis und dem humanoiden Roboter Optimus? Patel bleibt skeptisch, ob Tesla gegen Wettbewerber wie Waymo bestehen kann. "Wir investieren nicht in Hoffnungen und Träume", so Patel.

Apple profitiert zwar von einer loyalen Nutzerbasis, die im geschlossenen Ökosystem aus Hard- und Software gefangen ist. Doch der Absatz der iPhones stagniert. "Wir warten seit Jahren auf einen neuen Wachstumszyklus beim iPhone – und er kommt nicht", sagt Patel. Auch Apples Fortschritte im Bereich Künstliche Intelligenz seien enttäuschend.

Hinzu kommt geopolitisches Risiko: Zwar hat Apple einen Teil seiner Lieferkette nach Indien verlagert, bezieht aber weiterhin viele Komponenten aus China – und ist damit stark vom Handelskonflikt zwischen den USA und China betroffen. "Von allen Magnificent Seven ist Apple am stärksten exponiert", sagt der Analyst. "Das Unternehmen ist nicht gut aufgestellt, um die Zollproblematik zu umschiffen." Zwar hielt sein Fonds zum 31. März noch Apple-Aktien, war dabei aber deutlich untergewichtet.

Oracle war jahrzehntelang als Anbieter von Datenbanksystemen etabliert und wuchs stabil im mittleren einstelligen Prozentbereich. Doch mit der Oracle Cloud Infrastructure (OCI) greift das Unternehmen nun im Cloud-Markt an – und konkurriert ernsthaft mit Amazon Web Services, Microsoft Azure und Google Cloud.

Im vergangenen Quartal stieg Oracles Cloud-Umsatz um 27 Prozent auf 6,7 Milliarden US-Dollar. Der Gesamtumsatz legte um 11 Prozent auf 15,9 Milliarden US-Dollar zu. CEO Safra Catz kündigte an, dass der Cloud-Bereich in den kommenden zwölf Monaten um weitere 40 Prozent wachsen werde.

Auch im Bereich Künstliche Intelligenz spielt Oracle eine wichtige Rolle. Mit Oracle 23 AI können Unternehmen ihre privaten Daten in Oracle-Datenbanken nutzen, um eigene KI-Modelle zu trainieren – etwas, das Wettbewerber in dieser Form nicht anbieten.

Insgesamt rechnet Oracle für das nächste Jahr mit einem Umsatzplus von 16 Prozent auf rund 67 Milliarden US-Dollar – nach 9 Prozent Wachstum in den zurückliegenden zwölf Monaten.

Große Cloud-Anbieter wie Amazon, Alphabet und Microsoft kaufen zwar massenhaft programmierbare Chips von Nvidia, doch die sind teuer und stromhungrig.

Deshalb entwickeln viele dieser Unternehmen eigene Spezialchips (ASICs), die zwar weniger flexibel, dafür aber günstiger und energieeffizienter sind. Damit können sie zudem maßgeschneiderte Services anbieten, die sich von der Konkurrenz abheben – so nutzt Alphabet beispielsweise eigene Tensor Processing Units (TPUs) für KI-Anwendungen.

Broadcom ist ein zentraler Partner bei der Entwicklung dieser Spezialchips. "Statt Milliarden für Nvidia-Chips auszugeben, lassen Hyperscaler ihre eigenen Chips von Broadcom fertigen. Das spart massiv Kosten und Energie", erklärt Patel.

Im jüngsten Quartal stieg Broadcoms Umsatz mit KI-Chips um 46 Prozent auf 4,4 Milliarden US-Dollar, der Gesamtumsatz legte um 20 Prozent auf 15 Milliarden Dollar zu. Für das nächste Quartal erwartet Broadcom ein Wachstum der KI-Chip-Umsätze um 60 Prozent auf 5,1 Milliarden US-Dollar.

Broadcom war zum Ende des ersten Quartals die größte Einzelposition in Patels Fonds.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

