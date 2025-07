ETH, DOGE und SOL fallen, doch ETF-Rallye weiter ungebremst!

Die Krypto-Märkte sind mit Abgaben in die neue Woche gestartet. Nach einem starken Wochenabschluss auf Rekordniveau, wobei Bitcoin auf nahezu 110.000 US-Dollar kam, folgt jetzt der Rücksetzer. Dienstagmittag notiert BTC 3 Prozent unter seinem Allzeithoch bei 108.457 US-Dollar. Auch führende Altcoins geraten unter Druck. Ethereum verliert 1,23 Prozent auf 2.530 US-Dollar, Solana fällt um 1,5 Prozent auf 149 US-Dollar und Dogecoin gibt 2,14 Prozent nach. Die einzige Ausnahme bleibt XRP mit einem leichten Plus von 0,4 Prozent (Stand: 12:00 Uhr MESZ).

"Wir sehen hier eine typische Reaktion auf überhitzte Marktbedingungen bei zugleich dünner Sommerliquidität", erklärte ein Analyst von CoinDesk. "Viele Trader realisieren ihre Gewinne, während institutionelle Investoren im Hintergrund weiter Kapital akkumulieren."

Trotz der kurzfristigen Rücksetzer bleiben die langfristigen Aussichten positiv. Ryan Lee, Chefanalyst bei Bitget Research, sieht Bitcoin gut positioniert, um noch im Juli ein neues Allzeithoch zu erreichen.

ETF-Zuflüsse auf Rekordniveau – BlackRock bricht nächste Marke

Während Krypto-Kurse rot zeigen, greifen institutionelle Investoren weiter zu. Der iShares Bitcoin Trust (IBIT) von BlackRock hat nun über 700.000 BTC unter Verwaltung.

Damit übertrifft IBIT selbst Unternehmen wie MicroStrategy (600.000 BTC) und lässt auch andere Krypto-ETFs wie Fidelity FBTC (203.000 BTC) und Grayscale GBTC (184.000 BTC) deutlich hinter sich. Mit 76 Milliarden US-Dollar an verwaltetem Vermögen ist IBIT mittlerweile der drittgrößte Umsatzträger aller 1.197 BlackRock-Fonds.

"700.000 Bitcoin in nur 18 Monaten – das zeigt, wohin die Reise geht", kommentierte Nate Geraci, Präsident von The ETF Store, auf X. "Die Nachfrage aus dem institutionellen Lager ist strukturell, nicht spekulativ."

XRP-Futures boomen trotz stabiler Spotpreise

Parallel dazu steigt das Interesse an Futures-Märkten – besonders bei XRP. Die offenen Positionen in XRP-Perpetuals erreichten zuletzt 800 Millionen XRP – den höchsten Stand seit Januar. Die Funding-Rates liegen weiter im positiven Bereich, was auf bullishes Sentiment und dominierende Long-Positionen hindeutet.

"Die Terminmärkte preisen bereits höhere XRP-Kurse ein, auch wenn der Spotpreis derzeit noch stagniert", erklärt ein Analyst von Velo.

Auch das Verhältnis von Long- zu Short-Positionen bei Binance steht aktuell bei 1,90 – ein klares Zeichen für überdurchschnittlich hohe Kaufneigung auf der Traderseite.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

