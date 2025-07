WeightWatchers schließt finanzielles Restrukturierungsverfahren ab, stärkt Führungsriege und weitet Angebot um auf Menopause spezialisiertes Programm aus (FOTO)

NEW YORK (ots) -



- WeightWatchers treibt mit deutlich gestärktem finanziellen Fundament und der

Ernennung wichtiger Führungskräfte, darunter Dr. Kim Boyd zur Chief Medical

Officer, Wandel voran

- Das Unternehmen startet seine erste Initiative im Bereich Frauengesundheit,

die auf die Perimenopause und die Menopause abzielt und Mitgliedern

Unterstützung in den Bereichen Gesundheit, Ernährung, Verhalten und Community

bietet

- WeightWatchers ist wieder als Aktiengesellschaft an der Nasdaq unter dem

Kürzel WW gelistet



WW International, Inc. ("WeightWatchers" oder das "Unternehmen"), der weltweit

führende wissenschaftlich fundierte Experte in allen Bereichen der

Gewichtsabnahme, gab heute den erfolgreichen Abschluss seines strategischen

Restrukturierungverfahrens bekannt. Mit deutlich erhöhtem finanziellen Fundament

treibt das Unternehmen seinen Wandel voran und setzt dabei auf wichtige

Führungs- und Produktmeilensteine, darunter die Ernennung der angesehenen

Expertin und Ärztin Dr. Kim Boyd zur Chief Medical Officer und die Erweiterung

seines Ansatzes zur Unterstützung von Frauen in der Perimenopause, Menopause und

Postmenopause.







Chief Executive Officer von WeightWatchers. "Mit gestärkter Finanzkraft, einem

erweiterten Führungsteam und der Verstärkung durch Dr. Kim Boyd, die

wissenschaftsbasierte Strategien ausarbeiten und Programminnovationen leiten

wird, gestalten wir aktiv unseren Wandel. Von der Ausweitung unseres Angebots

hinsichtlich Frauengesundheit bis hin zur Stärkung unseres ganzheitlichen

Ansatzes vereinen wir medizinisches Fachwissen, Verhaltenswissenschaften und die

Unterstützung durch eine Community, um den sich verändernden Bedürfnissen

unserer Mitglieder gerecht zu werden. In einer Welt voller schneller Lösungen

und widersprüchlicher Ratschläge bleibt WeightWatchers weiterhin der

vertrauenswürdige, wissenschaftlich fundierte Anbieter, der nachweislich

langfristige Erfolge verspricht."



Dr. Kim Boyd wird wissenschaftsbasierte Strategien ausarbeiten und

Programminnovationen leiten



WeightWatchers hat Dr. Boyd zur Chief Medical Officer ernannt, um die klinische

Strategie des Unternehmens zu leiten, die Programmentwicklung zu steuern und

neue wissenschaftliche Erkenntnisse in innovative, ganzheitliche Lösungen für

die Mitglieder zu integrieren. Ihre Rolle wird von zentraler Bedeutung für die

Gestaltung eines sich stetig weiterentwickelnden Programms sein, das nachhaltige

Ergebnisse in Sachen Gesundheit, Verhaltensänderung und Gemeinschaftsgeist

liefert und gleichzeitig auf der Stärke des bestehenden Programms aufbaut, das Seite 1 von 4 Seite 2 ►





"Dies ist ein entscheidender Moment für WeightWatchers", sagt Tara Comonte,Chief Executive Officer von WeightWatchers. "Mit gestärkter Finanzkraft, einemerweiterten Führungsteam und der Verstärkung durch Dr. Kim Boyd, diewissenschaftsbasierte Strategien ausarbeiten und Programminnovationen leitenwird, gestalten wir aktiv unseren Wandel. Von der Ausweitung unseres Angebotshinsichtlich Frauengesundheit bis hin zur Stärkung unseres ganzheitlichenAnsatzes vereinen wir medizinisches Fachwissen, Verhaltenswissenschaften und dieUnterstützung durch eine Community, um den sich verändernden Bedürfnissenunserer Mitglieder gerecht zu werden. In einer Welt voller schneller Lösungenund widersprüchlicher Ratschläge bleibt WeightWatchers weiterhin dervertrauenswürdige, wissenschaftlich fundierte Anbieter, der nachweislichlangfristige Erfolge verspricht."Dr. Kim Boyd wird wissenschaftsbasierte Strategien ausarbeiten undProgramminnovationen leitenWeightWatchers hat Dr. Boyd zur Chief Medical Officer ernannt, um die klinischeStrategie des Unternehmens zu leiten, die Programmentwicklung zu steuern undneue wissenschaftliche Erkenntnisse in innovative, ganzheitliche Lösungen fürdie Mitglieder zu integrieren. Ihre Rolle wird von zentraler Bedeutung für dieGestaltung eines sich stetig weiterentwickelnden Programms sein, das nachhaltigeErgebnisse in Sachen Gesundheit, Verhaltensänderung und Gemeinschaftsgeistliefert und gleichzeitig auf der Stärke des bestehenden Programms aufbaut, das