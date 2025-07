Hype um Backstreet Boys beim Ski-Opening Schladming-Dachstein

Schladming (ots) - Zusatzshow am 07.12.2025



Die Sensation ist perfekt! Gerade startete der Ticketverkauf für das Ski-Opening

Schladming-Dachstein mit den Backstreet Boys, da legt Konzert-Veranstalter Klaus

Leutgeb schon einen nach. Aufgrund des enormen Ansturms, findet am Sonntag, den

7. Dezember eine Zusatzshow mit der legendären Boygroup statt. Fans haben nun

also an zwei Abenden die Möglichkeit, die Backstreet Boys live im Planai Stadion

zu erleben! Tickets für 6. und 7. Dezember 2025 gibt's direkt unter

http://www.oeticket.com/ - solange der Vorrat reicht!



BACKSTREET'S BACK - MIT ZUSATZSHOW!



Das nennen wir einmal Winterauftakt. Nach den erfolgreichen Shows mit Robbie

Williams, Bryan Adams, Sting und Simply Red in den Vorjahren folgt 2025 der

Mega-Coup. Die Leutgeb Entertainment Group holt gemeinsam mit der

Tourismusregion Schladming-Dachstein die BACKSTREET BOYS für ihr aktuell

einziges angekündiges Europa-Konzert nach Schladming. Beim Saisonstart der

4-Berge-Skischaukel (Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen und Reiteralm) ist eine

Mega-Party garantiert!



MILLENIUM 2.0 - LIEBLINGSHITS HAUTNAH



Am 11. Juli erscheint zudem das neue Album "Millennium 2.0" der Backstreet Boys.

Eine Hommage an ihr 5-fach Grammy-nominiertes Album "Millenium", das vor mehr

als 25 Jahren erstmals erschienen ist. Lieblingshits wie "I Want It That Way"

oder "Larger Than Life" werden darauf neu gemastert zu hören sein. Sogar das

Album-Artwork von damals haben die fünf Herren neu inszeniert. Mit der

Veröffentlichung des neuen Albums startet auch die Konzertreihe im legendären

Sphere in Las Vegas. Wer nicht extra nach Las Vegas reisen will, um die

Backstreet Boys in ihrer Originalbesetzung und mit dem legendären "Millennium

2.0"- Programm live zu erleben, der checkt am besten so schnell wie möglich

Tickets für die beiden Shows am 6. und 7. Dezember im Schladminger Planai

Stadion!



WELTPRODUKTION IN SCHLADMING



Bei der Pressekonferenz am Freitag, den 4. Juli wurde das Top-Event offiziell

bekanntgegeben und die Vorfreude ist jetzt schon riesig. Veranstalter Klaus

Leutgeb kündigte eine Show der Superlative an: "Wir holen hier eine

Weltproduktion nach Schladming. Das wird eine Mega-Show mit allem, was

dazugehört." Man kann sich also auf die volle Ladung Lieblingshits und

Bühnentechnik freuen!



VORFREUDE & TICKET-RUN



Auch die Vertreter:innen der Region zeigen sich erfreut und haben schon bei der

Pressekonferenz angekündigt, mit dem Ski-Opening ein Statement für die Region

setzen zu wollen. Mit einem Event dieser Größenordnung gewinnt die

Tourismusregion Schladming-Dachstein mit der 4-Berge-Skischaukel Schladming an

Strahlkraft - sowohl für einheimische als auch für internationale Gäste. Der

Andrang auf die Tickets ist enorm und auch die Schladming-Packages sind heiß

begehrt. Diese Packages enthalten drei Nächte in einer Partnerunterkunft

(Freitag bis Montag), einen 2-Tagesskipass für Ski amadé am 6. und 7. Dezember

sowie ein Konzertticket zum Ski-Opening 2025 (nach Wahl entweder 6. oder 7.

Dezember). Jetzt heißt's also schnell sein und verfügbare Tickets buchen!



PACKAGES direkt unter http://www.schladming-dachstein.at/



TICKETS in unterschiedlichen Kategorien unter http://www.oeticket.com/ .



Alle Infos: http://www.skiopeningschladming.com/



