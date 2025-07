Wo Kaufen günstiger ist als Mieten (FOTO)

Bonn (ots) - HWWI analysiert Kauf- und Mietpreise von Wohnungen im Bestand im

Verhältnis zum regionalen Einkommen



In 48 deutschen Regionen sind Käufer*innen gegenüber Mieter*innen im Schnitt im

Vorteil



Hohe Belastung der Einkommen durch Kauf und Miete in vielen Großstädten





Die Kaufpreise für Wohnimmobilien in Deutschland gaben 2024 weiter leicht nach,während die Mieten anzogen. So kostete eine Eigentumswohnung im Bestand imDurchschnitt über alle Landkreise und kreisfreien Städte 0,7 Prozent weniger alsim Vorjahr. Dagegen stiegen die Nettokaltmieten um 5,1 Prozent.Die Folge: Im Schnitt sank die Einkommensbelastung für Käufer*innen. Sie mussten2024 für eine 70-Quadratmeter-Wohnung aus dem Bestand 18,3 Prozent desdurchschnittlichen Haushaltseinkommens für die laufende Kreditfinanzierungaufwenden - im Vorjahr waren es noch 19,2 Prozent. Die Einkommensbelastung fürMieter*innen stieg dagegen leicht an. Das Plus von 3,6 Prozent bei denverfügbaren Haushaltseinkommen reichte nicht aus, um die höheren Mietenauszugleichen. So mussten Mieter*innen im Schnitt über alle Regionen hinweg 14,1Prozent des durchschnittlichen Haushaltseinkommens für die Nettokaltmiete einer70-Quadratmeter-Bestandswohnung aufwenden - gegenüber 13,9 Prozent im Vorjahr.Dies sind zentrale Ergebnisse der Studie "Postbank Wohnatlas 2025" des HamburgerWeltwirtschaftsinstituts (HWWI) im Auftrag der Postbank.Derzeit leben 23 Prozent der deutschen Haushalte in einer sehr günstigenKaufregion. In 130 Landkreisen und kreisfreien Städten reichen weniger als 15Prozent des durchschnittlichen regional verfügbaren Haushaltseinkommens aus, umlaufende Kreditzahlungen für den Kauf einer 70-Quadratmeter-Wohnung aus demBestand zu bedienen. Diese Rechnung gilt für ein Annuitätendarlehen in Höhe von80 Prozent des Kaufpreises inklusive Grunderwerbsteuer und zwei ProzentNotargebühren mit anfänglichem Tilgungssatz von 2,5 Prozent und einem Kreditzinsvon 3,5 Prozent pro Jahr.25 Prozent der deutschen Haushalte leben dagegen in einer von 56 Regionen mit imVergleich sehr hohen Kaufpreisen. Dort müssen mindestens 25 Prozent desdurchschnittlichen regional verfügbaren Haushaltseinkommens für die laufendeKreditfinanzierung eingesetzt werden. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Lagehier jedoch leicht entschärft: 2023 waren es noch 27 Prozent der Haushalte in 69Regionen.Die 25-Prozent-Grenze orientiert sich an der Faustregel, dass private Haushaltenicht mehr als 30 Prozent ihres verfügbaren Haushaltseinkommens für das Wohnenausgeben sollten. Da dies auch die Wohnnebenkosten einschließt, sollten sichMieter*innen und Käufer*innen bei Nettokaltmieten und Annuitätenzahlungen eher